DIRETTA Champions, Dinamo Zagabria-Milan e Inter-Monaco | Formazioni UFFICIALI LIVE

Ultima, e decisiva, giornata del nuovo format della Champions League: le milanesi affrontano Dinamo Zagabria e Monaco

Atto finale della prima parte della Champions League edizione 2024/2025. Tutte in campo insieme le squadre impegnate, diciotto partite in contemporanea, con Milan e Inter che sfidano la Dinamo Zagabria e il Monaco.

Partiamo dai rossoneri, guidati in panchina dal portoghese Sergio Conceicao. Nell’ultima partita del campionato di Serie A hanno speso molto per avere la meglio del Parma di Fabio Pecchia ribaltato solo nei minuti di recupero: decisiva la rete del definitivo 3-2 siglata da Samuel Chukwueze. In Champions, invece, nella scorsa settimana è arrivata la vittoria di misura contro il Girona di Michel. Di contro, i croati allenati dal nostro Fabio Cannavaro, occupano il terzo gradino della classifica in campionato alle spalle della capolista Rijeka e dell’Hajduk dell’altra vecchia conoscenza Gennaro Gattuso. In Europa, sconfitta netta nell’ultimo turno sul campo dell’Arsenal: serve solo una vittoria per approdare ai playoff. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio ‘Maksimir’ di Zagabria.

FORMAZIONI UFFICIALI DINAMO ZAGABRIA-MILAN

DINAMO ZAGABRIA (3-5-2): Nevistic; Theophile-Catherine, Mmaee, Torrente; Pierre-Gabriel, Baturina, Ademi, Misic, Pjaca; Stojkovic, Kulenovic. All. Cannavaro

MILAN (4-3-3): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic, Theo Hernandez; Musah, Fofana, Reijnders; ; Leão, Morata, Pulisic. All. Conceicao

CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE: Liverpool punti 21, Barcellona 18, Arsenal 16, Inter 16, Atletico Madrid 15, Milan 15, Atalanta 14, Bayer Leverkusen 13, Aston Villa 13, Monaco 13, Feyenoord 13, Lilla 13, Brest 13, Borussia Dortmund 12, Bayern Monaco 12, Real Madrid 12, Juventus 12, Celtic 12, Psv Eindhoven 11, Club Brugge 11, Benfica 10, Paris Saint-Germain 10, Sporting CP 10, Stoccarda 10, Manchester City 8, Dinamo Zagabria 8, Shakhtar Donetsk 7, Bologna 5, Sparta Praga 4, Sturm Graz 3, Lipsia 3, Girona 3, Stella Rossa 3, Salisburgo 3, Slovan Bratislava 0, Young Boys 0.

ARBITRO: Francois Letexier (Francia)

I cugini nerazzurri dell’allenatore Simone Inzaghi si presentano a questa sfida col morale alle stelle dopo il netto 4-0 rifilato al Lecce di Marco Giampaolo lontano dalle mura amiche. Adesso la testa della classifica del campionato di Serie A, occupata dal Napoli del grande ex Antonio Conte, è distante solo tre lunghezze, ma i meneghini devono recuperare la partita contro la Fiorentina. Vittoria, di misura, anche nell’ultimo turno di Champions sul campo dello Sparta Praga e accesso diretto agli ottavi di finale praticamente ad un passo. Di contro, i francesi guidati in panchina da Adi Hutter, arrivano a questo appuntamento dopo aver battuto l’Aston Villa di Una Emery in casa e puntano anch’essi alla qualificazione diretta al prossimo turno, senza passare per i playoff. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio ‘Giuseppe Meazza’ di Milano.

FORMAZIONI UFFICIALI INTER-MONACO

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; Martinez, Thuram. All. S. Inzaghi

MONACO (4-2-3-1): Majecki; Vanderson, Kehrer, Salisu, Mawissa; Camara, Zakaria; Akliouche, Golovin, Minamimo; Embolo. All. Hutter

ARBITRO: Irfan Peljto (Bosnia)