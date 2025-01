UFFICIALE, allenatore esonerato dai giocatori: “Ha distrutto lo spogliatoio”

Comunicato choc: “Ha avuto irriguardose condotte e rivolto gravi offese all’intera squadra, portando i giocatori, all’unanimità, a richiedere l’allontanamento”

Non è la prima volta che un allenatore viene ‘mandato via’ dai giocatori, ma forse è la prima volta per davvero che avviene così in modo plateale. All’unanimità e con l’appoggio totale del presidente, scagliatosi contro lo stesso tecnico con parole pesantissime.

Capuano esonerato dai giocatori del Trapani: “Rivolto gravi offese”

Terzo addio stagionale, un record, per Eziolino Capuano dopo Taranto (esonerato in estate) e Foggia (si è dimesso a fine ottobre). Il sessantenne di Salerno è durato solo 8 partite in Sicilia, partendo benissimo con 2 vittorie e 1 pareggio nelle prime tre. Poi due pareggi, un’altra sola vittoria e due sconfitte. Con l’ultima, contro la Juve Next Gen, che gli è costato il licenziamento.

In realtà, però, i motivi dietro la cacciata sono ben altri. Anzi, è principalmente uno: il pessimo rapporto coi suoi giocatori.

Come reso noto dalla società con un comunicato ufficiale, Capuano ha avuto “irriguardose condotte” e rivolto “gravi offese all’intera squadra, portando i giocatori, all’unanimità, a richiedere l’allontanamento del mister”

Trapani, il presidente attacca Capuano: “Ha distrutto lo spogliatoio insultando a più riprese i giocatori. Si va al Collegio arbitrale”

Capuano nell’occhio del ciclone. Su X il presidente del Trapani, Valerio Antonini, lo ha pesantemente attaccato: “Poi parlerò e racconterò in che situazione mi ha messo questo signore a 14 giorni dalla sfida con il Rimini. Passeremo ovviamente il tutto attraverso il Collegio arbitrale“.

“Mai sentito in vita mia ed in poche settimane quello che mi hanno raccontato in questi ultimi giorni giocatori ed intero staff – ha aggiunto il numero uno del Trapani, nono in classifica nel girone C di Serie C – Ha distrutto lo spogliatoio insultando a più riprese svariati giocatori con epiteti che in vita mia non avevo mai sentito verso un proprio giocatore che poi deve andare in campo e vincere… Follia assoluta”. A breve verranno sciolte le riserve sul nome del sostituto di Capuano.