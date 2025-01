Tegola per l’ex campione d’Italia, lesione del crociato e stagione finita

Brutte notizie per il calciatore che ha vinto lo scudetto: per lui l’infortunio è grave, tornerà il prossimo anno

È l’incubo di tutti i calciatori: quando c’è di mezzo il ginocchio, la paura di un crociato lesionato è sempre presente. In stagione, anche in Italia, ci sono stati diversi casi.

Quelli che vengono facilmente alla mente sono gli infortuni accorsi a Bremer e Cabal, i due difensori della Juventus che sono ai box da mesi ormai e non torneranno prima della fine del campionato. Un’assenza che ha lasciato Motta senza alternative ed ha costretto Giuntoli ad intervenire sul mercato: Alberto Costa e Renato Veiga sono i due acquisti difensivi chiusi, ma il Football director non vuole chiudere qui il suo lavoro e va alla ricerca ancora di un altro centrale.

Ma non è soltanto la Juventus, come detto, ad aver fatto i conti con gravi infortuni al ginocchio. L’ultimo in ordine di tempo arriva da un calciatore che appena due anni fa partecipava, seppur non da protagonista, allo scudetto del Napoli. Karim Zedadka ha alzato anche lui la coppa del tricolore, prima di separarsi dalla squadra partenopea.

SudTirol, grave infortunio per Zedadka

Dopo l’esperienza all’Hesperange e quindi all’Ascoli nello scorso anno, in questo campionato sta vestendo la maglia del Sudtirol e nelle ultime sette giornate è stato uno dei punti fermi della formazione di Castori.

Titolare anche durante il match dello scorso weekend contro il Frosinone, vinto per 3-0, l’esterno franco-algerino si è infortunato nel corso del primo tempo e gli esami effettuati non hanno dato buone notizie. “In seguito al trauma subito nel corso del primo tempo della partita contro il Frosinone – si legge nel comunicato del club – , Karim Zedadka oggi è stato sottoposto a esami diagnostici che hanno evidenziato la lesione completa del legamento crociato anteriore e del legamento collaterale mediale del ginocchio destro”.

Per il 24enne purtroppo la stagione può considerarsi già finita con Castori che ora spera di avere dal mercato un rinforzo per sopperire all’assenza di un calciatore che nelle ultime partite era riuscito a ritagliarsi un ruolo da titolare.