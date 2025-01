Nainggolan in libertà vigilata: annuncio UFFICIALE degli avvocati

L’ex centrocampista di Cagliari, Roma e Inter era stato arrestato in Belgio nell’ambito di una indagine per traffico internazionale di droga

Nainggolan è stato rilasciato con condizioni, ovvero posto in libertà vigilata con l’obbligo di rimanere entro i confini del Belgio, un giorno e mezzo dopo essere stato tratto in arresto.

Indagine per traffico internazionale di droga: perquisita l’abitazione di Nainggolan

L’ex centrocampista di Cagliari, Roma e Inter era stato arrestato in Belgio nell’ambito di una indagine per traffico internazionale di droga. Perquisita la casa del belga, che aveva da poco fatto ritorno in Patria legandosi al Lokeren-Temse, che il porto di Anversa dal quale sarebbero state importate grandi quantità di stupefacenti dal Sudamerica.

Otto le persone tratte in arresto. Come riporta ‘dhnet.be’, “una persona è stata rilasciata (Nainggolan, ndr), quattro sono state accusate per iscritto dal giudice istruttore, dieci sospetti sono stati sottoposti a revisione da parte di quest’ultimo”.

Il Procuratore Moinil ha dichiarato che “Sono stati accusati dell’accusa di importazione, trasporto e vendita di stupefacenti senza autorizzazione e partecipazione a un’organizzazione criminale, in qualità di leader”. Un ultimo sospetto è ancora ricercato dalle autorità belghe. Stando alla Procura di Bruxelles, attualmente si trova a Dubai.

L’accusa a Nainggolan

Trentasei anni compiuti lo scorso maggio, Nainggolan è appunto sospettato dal giudice istruttore di appartenere a un’organizzazione criminale, con fini di riciclaggio di denaro. Durante il suo interrogatorio, il centrocampista ha negato con forza ogni accusa nei due interrogatori.

Le parole degli avvocati: “Prestato dei soldi, forse è stato ingenuo”

Gli avvocati di Nainggolan, Mounir e Omar Souidi, sostengono che il loro assistito abbia “prestato dei soldi a persone che voleva aiutare finanziariamente perché è un uomo gioviale”.

“Dobbiamo ora determinare se queste persone hanno utilizzato questi soldi illegalmente – hanno aggiunto, come riportato da ‘Hln.be’ – Forse è stato ingenuo. Ma non vi è alcun elemento che possa indicare che il mio cliente ha a che fare o era a conoscenza di determinate attività criminali”.