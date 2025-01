Milan, Theo Hernandez a rischio addio: nuovo bomber in campo nel derby

Bloccato il rinnovo del nazionale francese: senza il nuovo contratto, probabile l’addio al ‘Diavolo’ la prossima estate

Caso chiuso stando a sentire le parole di Zlatan Ibrahimovic, che ha buttato acqua sul fuoco sullo scontro tra capitan Calabria e il tecnico Conceicao al termine del rocambolesco successo in campionato contro il Parma.

Tensione alle stelle in casa Milan, con il consulente rossonero ed ex attaccante a fare da pompiere: “Era un momento dove c’era grande adrenalina, succede quando tutti vogliono vincere. Anche a me è successo tante volte, però è tutto risolto“, chiarisce ‘Ibra’ durante la presentazione di Walker. La situazione certamente non è delle migliori a Milanello, con Calabria che rimane ai margini dell’undici titolare anche dopo il ribaltone in panchina e l’arrivo di Conceicao al posto di Fonseca. Malgrado l’infortunio di Emerson Royal, davanti al capitano c’è adesso il neo acquisto Walker nelle gerarchie sulla corsia destra dello scacchiere rossonero.

Calciomercato Milan, rebus Theo e assalto a Gimenez: ore calde per il nuovo centravanti

Calabria, che non sarà disponibile domani per la decisiva trasferta di Champions sul campo della Dinamo Zagabria causa squalifica, è destinato all’addio a fine stagione visto che non rinnoverà il contratto in scadenza con il Milan.

Rapporto che si concluderà al termine del campionato per il canterano rossonero, mentre a proposito di rinnovo si raffredda anche la trattativa per Theo Hernandez come scrive ‘La Gazzetta dello Sport’. Il francese domenica contro il Parma è stato bocciato all’intervallo da Conceicao e le prestazioni altalenanti – e spesso deludenti – dell’ex Real Madrid hanno messo in standby la trattativa con i suoi agenti. Theo punta a un ingaggio superiore ai 4 milioni netti dell’accordo attuale, adeguamento però che secondo la dirigenza milanista non sarebbe in linea con le sue prestazioni. Se ne riparlerà più avanti, ma senza rinnovo un addio la prossima estate sarebbe inevitabile visto il contratto in scadenza nel 2026.

Intanto i dirigenti di Via Aldo Rossi non mollano la prese per Gimenez, in cima ai desideri del ‘Diavolo’ per rinforzare l’attacco di Conceicao. Un nuovo assalto per il centravanti del Feyenoord è programmato dopo il match di Champions con la Dinamo, con il Milan che sogna di averlo a disposizione già domenica prossima nel derby di San Siro contro i cugini dell’Inter.