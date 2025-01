Juve, fuori un altro: sarà out almeno tre settimane

La stagione dei bianconeri è stata segnata sin dal principio dagli infortuni, diretti o ‘indiretti’: l’ultima notizia parla di una nuova assenza

La Juve non si fermerà a Renato Veiga. Il giocatore arrivato dal Chelsea in prestito secco non sarà l’unico rinforzo in difesa per i bianconeri, che in quel reparto hanno perso sia Bremer che Cabal, riducendo all’osso le alternative a disposizione di Motta. Che è stato costretto ad adattare anche Locatelli. Difficile, per non dire impossibile, arrivare ai nomi principali sulla lista di Giuntoli: Araujo resta al Barcellona, il Feyenoord non intende lasciar andare Hancko e il Benfica continuare a sparare alto per Antonio Silva.

Per questo le attenzioni della Juve si stanno direzionando altrove per questo mercato di gennaio. E visto che non è stato possibile per ora anticipare un colpo previsto già in estate, la preferenza è per un giocatore in prestito proprio come Veiga. Kelly e Todibo sono due tornati in auge, a cui si è aggiunto il nome di Andreas Christensen del Barcellona. Con i blaugrana si è parlato di Araujo, che con l’infortunio di Martinez si è reso praticamente indispensabile per Flick. A maggior ragione lo sarà con un altro ko come quello dello stesso danese accostato ai bianconeri. Come ha comunicato lo stesso club catalano sul proprio sito ufficiale, Christensen ha riportato un infortunio al soleo della gamba destra. Uno stop muscolare fastidioso accusato nell’allenamento di ieri e che lo costringerà a stare fuori per circa tre settimane.

Christensen più lontano dalla Juve: stagione tormentata per il danese

Va detto che Andrea Christensen non è per niente nuovo a problemi fisici in questa stagione e non solo. L’ex Chelsea era rientrato in gruppo meno di due settimane fa dopo un’assenza di circa cinque mesi. In questa ‘finestra’ in cui è stato a disposizione però non è arrivato neanche un minuto in campo: con Benfica e Valencia era rimasto infatti in panchina.

Il danese salterà quindi almeno cinque partite, tra cui quella contro l’Atalanta di domani sera che sarà decisiva soprattutto per la Dea in ottiva ottavi di finale mentre il Barcellona è messo decisamente bene. Christensen non ci sarà neanche in coppa col Valencia e in Liga nei match con Alaves, Siviglia e Rayo Vallecano. Per il centrale si conferma una stagione da dimenticare dopo l’operazione al tendine d’Achille. Per lui una sola presenza, per 26 minuti, all’esordio stagionale contro il Valencia. Difficilmente la Juve sceglierà di puntare su un profilo del genere.