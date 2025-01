Vlahovic scaricato, per la Juventus è cambiato tutto

Il futuro dell’attaccante serbo è ancora tutto da decidere, ma intanto la società ha fatto la sua scelta: mollato il 9 bianconero

Tre panchine consecutive ed appena trenta minuti in campo tra Torino, Brugge e Napoli. Dusan Vlahovic vive quello che può essere definito il suo periodo peggiore alla Juventus.

Con Thiago Motta la rottura, almeno dal punto di vista tecnico, appare evidente: il serbo non rappresenta il tipo di centravanti che piace all’allenatore, tanto è vero che appena lo ha avuto a disposizione ha lanciato dal primo minuto Kolo Muani. Il francese contro il Napoli ha subito timbrato il cartellino, realizzando il gol del vantaggio prima della rimonta azzurra.

In tutto questo il destino di Vlahovic appare sempre più lontano da Torino. Con il contratto in scadenza nel 2026 e un ingaggio che salirà a 12 milioni l’anno, Giuntoli ha solo due strade: convincere il calciatore a firmare il prolungamento al ribasso, ipotesi che non trova l’apertura dell’entourage del serbo, oppure cederlo entro la prossima estate. Questa è la soluzione più probabile e l’addio potrebbe essere addirittura anticipato se si verificassero le giuste condizioni. Ora però per Vlahovic la strada per una cessione immediata si fa più stretta, visto che l’Arsenal avrebbe deciso di mollare la pista almeno per quest’inverno.

Juventus, l’Arsenal scarica Vlahovic: il motivo

Stando a quanto riporta ‘footballtransfers.com’ l’Arsenal starebbe valutando l’idea di scaricare Vlahovic e puntare tutto su Cunha dei Wolves.

Il motivo? È da ricercare nella volontà della Juventus di incassare un tesoretto dall’addio del numero 9. I Gunners, invece, vorrebbero prendere Vlahovic in prestito per colmare la lacuna creata dall’assenza per infortunio di Gabriel Jesus. Una ipotesi che non trova nessuna apertura da parte della società bianconera che potrebbe aprire soltanto ad un prestito con obbligo di riscatto.

Parti distanti, dunque, ed allora Vlahovic potrebbe uscire – almeno per gennaio – dalla lista degli obiettivi di Arteta. Potrebbe rientrare la prossima estate quando per il serbo l’addio alla Juventus, senza novità sul rinnovo, diventerebbe quasi una certezza.