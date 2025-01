Inter, Marotta anticipa il colpo Scudetto: non è un difensore

Le ultime di calciomercato con il nome che i nerazzurri devono prendere subito in chiave sfida tricolore col Napoli di Antonio Conte

L’Inter che anticipa il colpo estivo, più o meno programmato, già in questa sessione di calciomercato. Meglio dire nei pochi giorni che restano da qui alla chiusura, prevista appunto per il 3 febbraio. Il prescelto, a sorpresa ma non troppo, non è un difensore.

Ovvero il rinforzo che più farebbe comodo a Simone Inzaghi, dati i problemi fisici di Francesco Acerbi. C’è ancora mistero sulla data del suo possibile rientro, intanto è stato già fuori oltre due mesi saltando la bellezza di 18 partite. De Vrij sta facendo gli straordinari, ricordando che anche l’olandese non dà assolute garanzie lato fisico.

Inter, il colpo che Marotta dovrebbe anticipare a gennaio

Ai nostri followers X abbiamo chiesto “quale colpo dovrebbe anticipare Marotta per puntare con decisione a scudetto e Champions”. In campionato è sfida totale con il Napoli dell’ex Antonio Conte, mentre in Champions League basta 1 punto nell’ultima giornata col Monaco per la qualificazione diretta agli ottavi.

No a difensore e Donnarumma

Un difensore subito? No, almeno per i nostri utenti. Il centrale inserito tra le opzioni del sondaggio, cioè Beukema del Bologna, ha preso meno voti di tutti: l’11,3%. Poco di più, il 18,9%, ha preso Gigio Donnarumma, un nome soprattutto adesso da fantamercato.

Esito sondaggio Calciomercato.it: Inter, Nico Paz subito!

Ma allora chi dovrebbe prendere l’Inter adesso? Il più votato è stato Nico Paz, nome ‘caldo’ per i nerazzurri in vista però della prossima stagione. Il talento argentino di proprietà del Como, ma con il Real Madrid che vanta una ricompra a 9 milioni (il prezzo sale nel secondo e nel terzo anno), è arrivato primo col 39,6%.

Nel concreto è difficile, se non difficilissimo che il club di Oaktree possa riuscire ad anticipare il suo arrivo ad Appiano in questa sessione. Tra l’altro Inzaghi è copertissimo a metà campo.

📊MOMENTO SONDAGGIO📊 🚨L’#Inter si conferma in scia al #Napoli e mette nel mirino gli ottavi diretti in #Champions: quale colpo dovrebbe anticipare #Marotta per puntare con decisione a scudetto e Coppa dei Campioni da subito?🏆 📲VOTA, RT E COMMENTA — calciomercato.it (@calciomercatoit) January 27, 2025

Nico Paz ha sconfitto un pari ruolo, ovvero Samuele Ricci del Torino. Non un nome a caso, perché il granata è sulla lista di Marotta e Ausilio. Come di quella di altri grandi società, Milan in testa.