Il Genoa affonda il Monza, scatto salvezza per Vieira. Pari tra Venezia e Verona

Dopo il pareggio nel match pomeridiano, a Marassi vincono i rossoblù e fanno un importante scatto salvezza

Scatto salvezza del Genoa, pareggio che non serve a nulla per Venezia e Verona. Il lunedì da ‘zona rossa’ per la Serie A vede sorridere solo la formazione di Henry che con un gol di de Winter e uno di Thorsby nel finale fa sprofondare il Monza sempre più giù.

Una partita condotta dalla formazione rossoblù dall’inizio alla fine con Pinamonti che ha anche l’occasione di sbloccare il match nel primo tempo ma si fa parare il rigore da Turati. Il portiere brianzolo è l’assoluto protagonista anche nella ripresa quando un suo straordinario intervento nega la gioia del gol a Thorsby.

I biancorossi però faticano a organizzare azioni offensive degne di nota e a lungo andare concedono troppo spazio agli avversari. Nasce così al 61′ la rete di de Winter con uno splendido stacco di testa sul quale Turati deve arrendersi. La squadra di Bocchetti fatica ad organizzare una reazione e nel finale viene punita da Thorsby per il 2-0 definitivo.

Serie A, pareggio tra Venezia e Verona

Nel posticipo pomeridiano, invece, tra Venezia e Verona finisce 1-1. Ottimo debutto di Zerbin che, arrivato la scorsa settimana dal Napoli, festeggia la sua prima volta in Laguna con il gol del vantaggio.

La formazione di Di Francesco non riesce però a difendere l’1-0e nel finale subisce la rete del pareggio di Tchatchoua. Inutile il tentativo di assalto finale dei padroni di casa che non riescono a trovare il gol partita. Finisce così 1-1 con un punto che smuove la classifica delle due squadre, ma non serve a fare quello scatto salvezza che ha, invece, fatto il Genoa mettendo tra sé e la zona rischio sei punti e cinque squadre.

GENOA-MONZA 1-0: 61′ de Winter (G)

VENEZIA-VERONA 1-1: 28′ Zerbin (Ve), 76′ Tchatchoua (VR)

CLASSIFICA SERIE A: Napoli punti 53; Inter* 50; Atalanta 46; Lazio 39; Juventus 37; Fiorentina 36*; Bologna* e Milan* 34; Roma 30; Udinese e Genoa e Torino 26; Como 22; Empoli, Cagliari 21; Lecce, Verona e Parma 20; Venezia 16; Monza 13.

*una partita in meno

PROSSIMI IMPEGNI

Monza-Verona, 1 febbraio ore 15

Udinese-Venezia sabato 1 febbraio ore 15

Fiorentina-Genoa, 2 febbraio ore 15