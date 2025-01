DIRETTA Serie A, Genoa-Monza 0-0 | Gara iniziata LIVE

Si chiude la ventiduesima giornata del campionato di Serie A con l’ultimo dei posticipi del lunedì tra il Genoa e il Monza

Dopo il derby veneto tra il Venezia e il Verona, l’ultima partita valida per la ventiduesima giornata del campionato di Serie A vede di fronte il Genoa e Monza, altra sfida valida per la lotta per la salvezza.

I padroni di casa, guidati in panchina da Patrick Vieira, arrivano a questo appuntamento dopo la sconfitta patita sul campo della Roma di Claudio Ranieri nel turno precedente: 3-1 il risultato finale, rete rossoblu realizzata da Patrizio Masini. La differenza di punti in classifica tra le due squadre è di ben dieci punti. Di contro, i brianzoli dell’allenatore Salvatore Bocchetti sono reduci dalla sconfitta, la quarta nelle ultime cinque partite, contro il Bologna di Vincenzo Italiano: anche in questo caso, il risultato è stato di 3-1, iniziale vantaggio siglato da Daniel Maldini. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio ‘Luigi Ferraris’ di Genova.

FORMAZIONI UFFICIALI GENOA-MONZA

GENOA (4-3-3): Leali; Sabelli, De Winter, Vasquez, Martin; Masini, Frendrup, Kassa; Thorsby, Pinamonti, Miretti. All. Vieira

MONZA (3-4-2-1): Turati; Carboni, Izzo, D’ambrosio; Pedro Pereira, Akpa Akpro, Urbanski, Kyriakoupolos; Ciurria, Maldini; Caprari. All. Bocchetti

CLASSIFICA SERIE A: Napoli punti 53; Inter* 50; Atalanta 46; Lazio 39; Juventus 37; Fiorentina 36*; Bologna* e Milan* 34; Roma 30; Udinese e Torino 26; Genoa* 23; Como 22; Empoli, Cagliari 21; Lecce, Verona e Parma 20; Venezia 16; Monza* 13

*una partita in meno

ARBITRO: Daniele Doveri (Sezione Roma)

PROSSIMI IMPEGNI

Monza-Verona, 1 febbraio ore 15

Fiorentina-Genoa, 2 febbraio ore 15