DIRETTA | Milan,Walker: “Porto esperienza e leadership”. Ibra: “Calabria-Conceicao? Successo mille volte”

Le dichiarazioni del difensore inglese, primo colpo del club rossonero in questo mercato di gennaio. Ecco le sue parole in conferenza stampa

E’ giornata di presentazione in casa Milan. Dopo la vittoria contro il Parma, le attenzioni sono tutte per Kyle Walker, primo colpo del mercato invernale.

Il terzino destro, arriva dal Manchester City, con la formula del prestito con diritto di riscatto. Per l’inglese è il momento di iniziare una nuova avventura, con la maglia rossonera.

“E’ una grande ambizione per la mia carriera e per esprimere il mio talento fuori dall’Inghilterra. Il Milan vuole fare bene e vincere tanto. Sappiamo cosa serve fare in Serie A e in Champions League. Porto leadership ed esperienza, per portare la squadra dove merita”

Ibra: “Conceicao vs Calabria? Quello che è successo è frutto dell’adrenalina. Sono due vincenti che hanno fatto quello che hanno fatto. A me è successo mille volte, l’importante è che si sia risolto tutto. Ieri si è risolto prima che io entrassi nello spogliatoio. Mi è successo giĂ al Barcellona, all’Inter, a Parigi. E’ normale che ciò succeda in una grande squadra. Questo fa bene per la squadra, mi ha insegnato Capello. Le emozioni fanno bene. Meglio che succede che non succede, questo vuol dire che c’è interesse. Da fuori sembra negativo, ma queste cose succedono”

Mercato – “Gimenez è un talento con grande potenziale. Tutti sappiamo che è forte. Centrocampista? Abbiamo grandi centrocampisti, uno infortunato. Siamo forti, ma vediamo cosa riusciamo a fare”

