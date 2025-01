Theo Hernandez sbaglia, a San Siro il clima è glaciale: problemi per il derby

E’ stato il Parma a passare in vantaggio a San Siro con un gol di Matteo Cancellieri. La reazione dei tifosi alla rete dei gialloblu

Clima surreale a San Siro, dove il Parma ha trovato il vantaggio al 25esimo del primo tempo con un gol di Matteo Cancellieri.

L’esterno di Fabio Pecchia è stato bravo a battere Mike Maignan, sfruttando uno scivolone di Theo Hernandez. Il terzino, sfortunato nell’occasione, ha così permesso al giocatore dei gialloblu di calciare verso la porta praticamente indisturbato. La palla si è dunque insaccata all’angolino destro dell’estremo difensore francese.

Il gol del Parma è arrivato in un contesto, come detto, davvero surreale: nelle ultime partite la Curva Sud aveva deciso di incitare la squadra, ma allo stesso tempo di contestare Gerry Cardinale e la proprietà, ad inizio e fini partita.

Stavolta si è intrapresa un’altra strada, quella del silenzio. Così la tifoseria organizzata non ha reagito al gol del Parma. Alla rete del pareggio del Milan, arrivata qualche minuto dopo con Christian Pulisic, dal dischetto, invece, ci ha pensato tutto lo stadio ad esultare. Il clima resta dunque davvero strano ad una settimana dal derby. Derby che non giocherà Youssouf Fofana.

Il centrocampista è sceso in campo, nonostante una diffida, che si portava dietro dal 23 novembre, match contro la Juventus. Il francese ha sempre giocato riuscendo a non farsi ammonire in ben otto gare consecutive. Oggi il giallo è pesantissimo, anche perché fino alla fine Sergio Conceicao ha pensato di non schierarlo. Youssouf Fofana, dunque, non ci sarà contro l’Inter, saltando così una delle partite più importanti della stagione.