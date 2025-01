Pavlovic, tra campo e mercato: la scelta di Conceicao e del giocatore | CM.IT

Il tecnico del Milan ha decido di puntare sul centrale serbo nella sfida contro il Parma, match valevole per la 22a giornata di Serie A

Strahinja Pavlović ancora titolare. Il difensore serbo giocherà dal primo minuto, dopo averlo fatto contro il Girona, anche nella sfida di Serie A, contro il Parma, che avrà inizio alle ore 12.30.

Una scelta, che appare chiaramente tecnica, vista la presenza tra gli avversari di Milan Djuric, ma è comunque un segnale: Sergio Conceicao considera il centrale ex Salisburgo una pedina importante e non fuori dal progetto come potrebbero essere altri calciatori. La seconda partita da titolare non può, chiaramente, che far felice Pavlovic, che anche nei giorni successi alla proposta del Fenerbahce (i turchi hanno poi deciso di chiudere), ha ribadito la volontà di continuare a vestire la maglia del Milan.

Milan, la posizione del Diavolo su Pavlovic: il punto della situazione

Il Diavolo ha aperto alla cessione del centrale, ma per dare il via libera serve una proposta da circa venti milioni di euro, oltre che ovviamente il sì del giocatore. Pavlovic, dunque, non si può considera fuori dal mercato, ma le posizioni delle parti sono ben chiare. Dopo il pressing del Fenerbahce, si sono fatte avanti lo Stoccarda e il Leicester, ma al momento il pensiero dell’ex Salisburgo è al Milan.Â

Il centrale ha voglia di far bene contro il Parma, con Matteo Gabbia al suo fianco. Mercoledì, nonostante qualche sbavatura (una in particolare nel primo tempo, in cui ci ha messo una pezze Mike Maignan), i voti in pagelle di Pavlovic sono stati altri.

Oggi sarà la terza volta che il Diavolo schiera il centrale italiano insieme a quello serbo: oltre al match di Champions League di mercoledì scorso, i due avevano giocato insieme anche con Paulo Fonseca, alla quarta giornata di Serie A, contro il Venezia. In quella circostanza i rossoneri si imposero per 4 a 0. Due partite, dunque, e zero gol subiti per la coppia Gabbia-Pavlovic. Chissà che questo dato statico non abbia influenzato Conceicao