PAGELLE E TABELLINO LECCE-INTER 0-4: Frattesi risponde presente, Thuram immarcabile. Giampaolo è presuntuoso

Voti, top e flop della sfida andata in scena al Via del Mare e valevole per la ventiduesima giornata di Serie A

Pagelle Lecce-Inter

LECCE

Falcone 5,5

Guilbert 4,5

FLOP Baschirotto 4,5 – Prima Thuram, poi Dumfries. Ha solo il fisico, direbbe chi non è un suo estimatore. In realtà oggi nemmeno quello si è visto…

Jean 4,5

Dorgu 6

Pierret 5 / Dal 72′ Kaba s.v.

FLOP Coulibaly 4 – Gioca senza la necessaria grinta, incapace di dirigere i compagni ai fianchi. Giampaolo lo boccia presto e all’intervallo lo cambia. / Dal 46′ Ramadani 6,5

Helgason 5

Pierotti 4,5

TOP Krstovic 6,5 – L’unico a provarci, soprattutto a inizio ripresa, ma predica nella mediocrità. / Dall’85’ Burnete

Morente 4,5 / Dall’84’ Karlsson s.v.

FLOP All.Giampaolo 3 – Affronta l’Inter con un approccio troppo leggero e presuntuoso. Con un passaggio i nerazzurri erano già sulla trequarti del Lecce. Gli è andata bene che è finita solo 4-0. E facciamo calcio non può valere sempre e comunque, specie per una squadra che deve lottare per salvarsi. Seconda brutta prestazione dopo il pesante ko nello scontro diretto col Cagliari.

INTER

Sommer 6,5

Darmian 6

De Vrij 6,5 / Dal 46′ Bisseck 6,5

Bastoni 7

Dumfries 7,5 / Dal 62′ Buchanan 6

TOP Frattesi 7,5 – Sfrutta alla grande l’occasione (una delle poche avute) di partire titolare. Negli inserimenti si conferma uno dei migliori, tra centrocampo e trequarti ha dominato nel primo tempo. E nel secondo si è preso il rigore siglato da Taremi. Vediamo se resterà… / Dal 75′ Asllani s.v.

FLOP Zielinski 5,5 – Il ruolo di play non gli piace e si è visto anche stasera. Troppo a fasi alterne, più ombre che luci.

Mkhitaryan 6,5 / Dal 58′ Barella 6

Carlos Augusto 6,5

TOP Lautaro 8 – Adesso non si ferma più. Un altro grande gol e poi nella ripresa, nel momento di appannamento dell’Inter, il tacco a Dumfries che poi cala il tris. Per chi aveva ancora dei dubbi: l’argentino è tornato. / Dal 58′ Taremi 6,5

TOP Thuram 8 – Fa quello che vuole ed è praticamente ovunque. In più realizza due assist. Praticamente immarcabile. Bello e significativo il gesto di lasciare a Taremi il tiro dal dischetto.

All.Inzaghi 7,5

Arbitro Marinelli 5,5 – Fa arrabbiare la panchina dell’Inter, in particolare Inzaghi (che poi ammonisce) per alcuni falli non fischiati e, in principio, il giallo a de Vrij per l’intervento su Krstovic. Giallo che forse ci stava, perché l’olandese sembra prendere non solo il pallone. Ma qualche istanti prima c’era probabilmente un fallo ai danni di Carlos Augusto.

Tabellino Lecce-Inter

MARCATORI: 5′ Frattesi, 38′ Lautaro Martinez, 57′ Dumfries, 60′ rig.Taremi

LECCE (4-3-3): Falcone; Guilbert, Baschirotto, Jean, Dorgu; Coulibaly (46′ Ramadani), Pierret (72′ Kaba), Helgason; Pierotti, Krstovic (85′ Burnete), Morente (85′ Karlsson). All.: Giampaolo

INTER (3-5-2): Sommer; Darmian, De Vrij (46′ Bisseck), Bastoni; Dumfries (62′ Buchanan), Frattesi (75′ Asllani), Zielinski, Mkhitaryan (58′ Barella), Carlos Augusto; Lautaro Martinez (58′ Taremi), Thuram. All.: Inzaghi

ARBITRO: Marinelli di Tivoli

AMMONITI: De Vrij, Inzaghi, Taremi

SPETTATORI: 40.670