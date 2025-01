Milan, Leao demolito: “Non sarà mai un top player”

Rafael Leao tra i peggiori in campo nella gara dei rossoneri contro il Parma, ennesima bocciatura per il portoghese che non riesce a trovare continuità

Ancora una volta, il Milan conferma i suoi difetti di questa stagione. Anche contro il Parma, una prestazione sotto tono da parte di molti elementi rossoneri. La scossa Conceicao portata dalla Supercoppa sembra già esaurita e sul banco degli imputati finiscono tanti big.

Se Theo Hernandez ribadisce tutti i suoi limiti di questa annata, tra i peggiori c’è anche Rafael Leao, protagonista di una prestazione abulica, senza accendersi praticamente mai. Il portoghese ha vagato per il campo senza riuscire a essere brillante, con diversi errori e giocate fini a se stesse, come in occasione delle sue giornate meno ispirate. E all’inizio del secondo tempo, Conceicao ha scelto di togliere dal campo sia il francese che il portoghese, scelta davvero molto forte, con Bennacer e Bartesaghi al loro posto. Ovviamente, tutto questo ha scatenato le polemiche tra i tifosi del Diavolo, che si sono lanciati in commenti davvero poco entusiasti.

Continuerò a dirlo fino alla nausea…Il problema principale è di squadra, di atteggiamento mentale. Non è che se compriamo questo o quello la cosa si risolve. Purtroppo ci sono alcuni giocatori che decidono come e quando giocare…#MilanParma #TheoHernandez #Leao — Mimir ♥️🖤 (@Mimir05782) January 26, 2025

#MilanParma alla fine forse il @acmilan la pareggerà vincerà ma vedere #Leao totalmente svogliato in mezzo al campo è qualcosa di indecente! — Giuseppe Addonizio (@giuaddo99) January 26, 2025

#Leao che rimane a terra un ora compromettendo l’azione offensiva del #milan è la prova che #cassano ha ragione.

Giocatore stupido oltre che scarso.#MilanParma — Stess‼️ (@sgizzi89) January 26, 2025

Leao pare si è mangiato una teglia di lasagne prima di giocare — Pinolee (@DBaruntse) January 26, 2025

Male anche Leao oggi, meno carinerie e segnare — Oronzo (@MrRuggeri0) January 26, 2025

#TheoHernandez sono ormai 2 anni che conferma, partita dopo partita, di essere un ex giocatore. Oggi l’ottavo gol incassato dal #Milan per errori suoi. #Leao assolutamente imbarazzante, non sarà mai un top. #Milan #MilanParma — Salvatore (@salv12342) January 26, 2025

Su ‘X’, una carrellata di critiche senza mezzi termini. In tanti parlano di prestazione “imbarazzante” e “indecente”, il salto di qualità che spesso si attende da lui continua a latitare.