Milan, annuncio in diretta su Gimenez: tifosi spiazzati

Il Milan continua a inseguire Santiago Gimenez, arrivano chiarimenti sulla trattativa per il messicano e non solo su quella

Appuntamento importante, nel lunch match di questa domenica di campionato, per il Milan, che contro il Parma deve necessariamente vincere. Rossoneri che vanno a caccia di rilancio dopo la sconfitta contro la Juventus e che possono provare ad approfittare del ko bianconero contro il Napoli, del pareggio del Bologna contro l’Empoli e dello scontro diretto tra Lazio e Fiorentina per risalire la china. L’obiettivo è centrare i tre punti evitando di incappare in uno dei troppi falsi contro le piccole di questa stagione.

Sullo sfondo, c’è sempre il calciomercato, con Kyle Walker a bordo campo e pronto a unirsi alla squadra prossimamente, ma per i rossoneri c’è da provare a mettere a segno altri rinforzi. Uno dei reparti più in difficoltà è apparso l’attacco e per questo il Milan insiste per Gimenez nonostante il muro del Feyenoord. Il Diavolo spera che la volontà del giocatore alla fine faccia la differenza, per provare a dare la svolta ad una annata complicata.

Milan, Scaroni tira il freno su Gimenez e sui rinforzi in attacco: “Acquisto in attacco? Non sono sicuro”

Poco prima del via di Milan-Parma, però, sono arrivate su ‘DAZN’ le dichiarazioni di Paolo Scaroni, presidente rossonero, che ha affrontato vari temi. Ma sul mercato ha parzialmente gelato le attese dell’ambiente.

“Sul palmares di Walker non c’è nulla da aggiungere, è un giocatore abituato a vincere, vuole continuare a farlo, aggiungerà forza e passione alla squadra – ha dichiarato Scaroni – Investimento importante in attacco? Il mercato di gennaio è sempre difficile. Non sono sicuro che riusciremo a ottenere un rinforzo in quel reparto. Ne ho parlato con Furlani poco fa, vedremo cosa succederà. Siamo comunque una squadra già forte, dobbiamo ricordarci di avere una squadra comunque forte che ha già vinto una Supercoppa in questa stagione. La contestazione a Cardinale? Vogliamo tutti una tifoseria che sia vicina alla squadra, auspico che ci sia grande sostegno. Sono sicuro che i tifosi mi ascolteranno, in campionato abbiamo bisogno di fare risultato, cosa che spesso ci è mancata”.