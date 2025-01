Lazio-Fiorentina, scintille in panchina: espulso Adli e Palladino non ci vede più. Poi Baroni furioso

Succede di tutto nell’area tecnica viola dopo il gesto del suo centrocampista che si vede sventolare due cartellini in pochi secondi

Partita tesissima all’Olimpico con la Lazio che deve scalare una montagna, ovvero due gol da recuperare alla Fiorentina dopo il brutto primo tempo. Nervi a fior di pelle per i giocatori in campo, ambo le parti, con i viola che gestiscono il match anche a livello emotivo mentre la squadra di Baroni cerca frenetica occasioni. E le tante perdite di tempo ovviamente contribuiscono a innervosire la Lazio.

Poco prima del 65′ caos sulla panchina della Fiorentina, con Adli che viene ammonito per aver perso tempo nell’uscita dal campo per sostituzione, ma è una decisione che non piace ai viola né all’ex Milan. Che reagisce malamente scagliando un pallone in tribuna e ‘guadagnandosi’ il secondo giallo. A questo punto Palladino e tutta la panchina gigliata scattano verso l’arbitro Rapuano, che prova a spiegare la decisione provando a calmare gli animi. Che però sono tesissimi e lo stesso allenatore della Fiorentina – ammonito anche lui – è una furia con il direttore di gara. Secondo lui Adli era già uscito e non doveva quindi essere ammonito. Partita incredibilmente spezzettata, anche la Lazio ha modo poi di lamentarsi più volte per alcuni contatti. Anche per una manata a Romagnoli in area di rigore considerata però non degna di essere fischiata neanche dal Var Fabbri. Nel finale caos anche con Baroni, furioso per una decisione di Rapuano e per i soli sei minuti di recupero a fronte di tante perdite di tempo contestate dai biancocelesti. Infine arriva anche il rosso.