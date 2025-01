Juventus, Thiago Motta senza alibi: “È questa la sua colpa più grande”

La sfida del ‘Maradona’ contro il Napoli porta con sé una scia di polemiche e di critiche senza soluzione di continuità per il tecnico bianconero

Dopo un primo tempo giocato con il piglio della grande squadra, la Juventus di Thiago Motta esce fortemente ridimensionata al confronto del ‘Maradona’ contro il Napoli di Antonio Conte. Dopo aver incassato la rete di Kolo Muani, infatti, gli Azzurri hanno dato la sensazione di poter gestire a proprio piacimento i ritmi di una gara che hanno prima raddrizzato con Anguissa e poi fatto svoltare grazie a Romelu Lukaku.

Una battuta d’arresto che pone inevitabilmente molti interrogativi in casa bianconera. La squadra, infatti, è sembrata inerme nel momento in cui il contenuto agonistico dell’incontro si è alzato. Finito nelle maglie tentacolari del pressing del Napoli, il giro palla degli uomini di Thiago Motta si è progressivamente isterilito, dando sfogo alle verticalizzazioni fulminee dei padroni di casa. A sedici punti di distanza dalla capolista, con la Supercoppa Italiana sfumata e un passaggio agli ottavi di Champions League ancora tutto da decidere, le critiche al tecnico della Juventus sorprendono fino ad un certo punto. Nel post partita, davanti ai microfoni l’ex tecnico del Bologna ha ricondotto la differenza di prestazione fornita dalla sua squadra alle fatiche accumulate nelle ultime settimane a differenza di un Napoli più pimpante alla luce dei mancati impegni di Coppa.

Juventus, nuove critiche a Thiago Motta: “Se lo sai, non fai…”

Una riflessione, quest’ultima, che come prevedibile ha lasciato con sé uno strascico importante di polemiche e di reazioni. Oltre a far storcere il naso a non pochi tifosi – che stanno continuando ad esprimere tutto il proprio disappunto sui social – l’osservazione di Thiago Motta non è piaciuto anche ad alcuni addetti ai lavori.

E così, il giornalista di ‘Repubblica’ Maurizio Crosetti ha espresso il suo punto di vista con un post su ‘X’: “Se continua così, l’anno prossimo questo piccolo vantaggio lo avrà anche lui”. Riflessione nella cui scia si è inserita anche l’osservazione del direttore di ‘TeleLombardia’ Fabio Ravezzani: “Motta ha ragione quando dice che la Juve ha pagato gli sforzi di Champions. Ma questa è proprio la sua colpa più grande. Se sai che la squadra è stanca non la fai partire a razzo per 45’ giocando un calcio molto dispendioso. Nella ripresa erano cotti. Lui è pagato per capirlo”. Saranno i prossimi impegni ufficiali ad imprimere alla stagione della Juventus una direzione piuttosto che un’altra.