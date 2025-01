DIRETTA Serie A, Lazio-Fiorentina: segui la cronaca LIVE del match

Calciomercato.it vi offre il match dell’Olimpico’ tra i biancocelesti di Baroni e i viola di Palladino in tempo reale

La Lazio ospita la Fiorentina a Roma nel posticipo domenicale valido per la 22esima giornata del campionato di Serie A, terzo turno del girone europeo. Una sfida dal sapore europeo tra due formazioni che ambiscono al piazzamento Champions che sarà diretta dall’arbitro Rapuano della sezione di Rimini.

Da un lato i biancocelesti di Marco Baroni, reduci dal bel successo casalingo sulla Real Sociedad che è valso la qualificazione aritmetica agli ottavi di finale di Europa League senza passare per i playoff, sono alla ricerca della terza vittoria di fila compresa quella contro il Verona per blindare il quarto posto. Dall’altro lato i viola di Raffaele Palladino, la cui panchina ha iniziato a scricchiolare, hanno bisogno di vincere per uscire dalla crisi che li ha visti raccogliere appena due punti contro Juventus e Torino nelle ultime sei partite. La gara sarà visibile in tv, ma anche in streaming su smartphone, pc e tablet soltanto sulla app di Dazn. All’andata i gigliati hanno avuto la meglio con il risultato di 2-1 in rimonte grazie alla doppietta di rigore di Gudmundsson dopo il vantaggio capitolino di Gila. Calciomercato.it vi offre il match dello stadio ‘Olimpico’ tra Lazio e Fiorentina live in tempo reale.

Probabili Formazioni Lazio-Fiorentina

LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Hysaj, Gigot, Gila, Pellegrini; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Dia, Zaccagni; Castellanos. All. Baroni

FIORENTINA (4-2-3-1): De Gea; Dodò, Comuzzo, Ranieri, Gosens; Adli, Mandragora; Colpani, Gudmundsson, Folorunsho; Kean. All. Palladino

CLASSIFICA SERIE A:

ARBITRO: Rapuano di Rimini

PROSSIMI IMPEGNI: Braga-Lazio giovedì 30 gennaio ore 21; Fiorentina-Genoa domenica 2 febbraio ore 15.