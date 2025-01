Delusione Thiago Motta: mazzata pesantissima

Ancora una partita da dimenticare per la Juventus, ko ieri contro il Napoli. Individuata la grande delusione della stagione dei bianconeri

La rimonta subita al Maradona per mano del Napoli rappresenta la prima sconfitta stagionale in campionato della Juventus, che vede quindi crescere in maniera vertiginosa il distacco in classifica dalle primissime.

Ancora un weekend da dimenticare dunque per Thiago Motta che non porta praticamente nulla di positivo via dalla sfida contro la capolista. Una prestazione da cestinare quella della ripresa in cui la Juve non sembra essere praticamente mai scesa in campo, surclassata dall’impatto messo sul terreno di gioco dalla squadra dell’ex Conte.

Al netto del ko ieri in conferenza stampa Motta ha provato comunque a tirare le somme senza fare drammi: “Il gruppo sta bene, abbiamo fatto cose buone e altre da migliorare. La posizione in classifica è un fatto. Era il momento di cambiare questa situazione e oggi non siamo stati capaci. Dobbiamo rialzarci subito contro il Benfica”.

Juventus, la più grande delusione è Thiago Motta: verdetto pesantissimo

Thiago Motta si proietta al futuro, ma arrivati a questo punto della stagione, ed alla luce delle difficoltà palesate, è chiaro come sia anche giusto iniziare a tracciare il quadro.

Per questo motivo nel sondaggio sul nostro profilo X abbiamo chiesto ai tifosi quale fosse la più grande delusione stagionale fino ad oggi dei bianconeri.

Ecco l’esito del sondaggio proposto oggi da Calciomercato.it riguardante la Juventus:

📊 SONDAGGIO CMIT📊 Umore nero in casa #Juventus dopo la prima sconfitta stagionale: chi è la più grande delusione fino a oggi❓ 📲 RT, VOTA E COMMENTA! — calciomercato.it (@calciomercatoit) January 26, 2025

Netta ‘vittoria’ col 46,1% delle preferenze per lo stesso Thiago Motta, che non sta riuscendo a riproporre la qualità di gioco messa a referto nella sua avventura al Bologna. Tante le critiche per l’operato dell’allenatore bianconero che dovrà trovare la miscela giusta per risollevare le sorti dei suoi.

A seguire col 34,2% l’altra grande delusione è Koopmeiners, mentre sono più lontani i profili di Giuntoli ed in generale degli altri calciatori.