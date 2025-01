Adli e Beltran, riecco la Fiorentina: vittoria nel caos contro la Lazio

La squadra di Palladino interrompe la striscia senza vittorie e espugna l’Olimpico: grande tensione nei minuti finali

Riecco la Fiorentina. Palladino ritrova la vittoria contro la Lazio e riaccende le speranze europee della viola. All’Olimpico finisce 2-0 con la formazione ospite che realizza due gol nei primi venti minuti e poi gestisce senza particolari problemi.

Un primo tempo tutto di marca viola. La squadra ospite parte a mille e per la Lazio c’è poco da fare. Il primo gol arriva dopo appena all’11 con una disattenzione di Marusic che consegna palla a Beltran. L’attaccante della viola serve Gosens che mette in mezzo per la battuta di Adli che non lascia scampo a Provedel.

I padroni di casa sono tramortiti e la Fiorentina ne approfitta: al 19′ è Beltran a concludere al meglio un preciso cross di Dodo e siglare il 2-0. La Lazio prova a reagire, ma non crea pericoli a de Gea, anzi rischia di subire il 3-0 con un’azione Dodo-Kean-Gudmundsson e il palo che dice no all’islandese. All’intervallo si va sullo 0-2 per la viola.

Serie A, Lazio-Fiorentina 1-2: la nuova classifica

Nella ripresa Baroni lancia Rovella e Pedro in campo e la Lazio sembra avere un altro atteggiamento. I biancocelesti occupano stabilmente la metà campo avversaria ma non creano pericoli. Intorno al 63′ si accendono gli animi: Adli si fa ammonire mentre esce dal campo per una sostituzione e dopo il giallo lancia via il pallone, venendo espulso. La partita si accende con l’arbitro che fatica a tenere tranquille le due squadre.

La Lazio prova il forcing finale, attaccando senza sosta e trova il gol che riaccende la partita con Marusic. Lo stesso Marusic sfiora l’incredibile pareggio: de Gea dice no con una grande parata. Nel recupero succede di tutto: espulsi Baroni e Palladino, il palo nega il gol a Pedro nell’ultima azione. Finisce 1-2: la Fiorentina ritrova la vittoria e rivede la zona Champions.

LAZIO-FIORENTINA 1-2: 11′ Adli (F), 19′ Beltran (F), 92′ Marusic (L)

CLASSIFICA SERIE A: Napoli punti 53; Inter* 50; Atalanta 46; Lazio 39; Juventus 37; Fiorentina 36*; Bologna* e Milan* 34; Roma 30; Udinese e Torino 26; Genoa* 23; Como 22; Empoli, Cagliari 21; Lecce e Parma 20; Verona* 19; Venezia* 15; Monza* 13

*una partita in meno