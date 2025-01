Vlahovic e Thiago Motta ai ferri corti: “Lo sta facendo apposta”

Nuovo capitolo del caso Vlahovic, l’ultima decisione del tecnico della Juventus causa la rottura definitiva

Poche ore a uno dei crocevia fondamentali del campionato. Napoli-Juventus è storia di grandi sfide e di precedenti illustri, match che hanno fatto la storia del calcio nostrano. E anche oggi, al ‘Maradona’, potrebbero scriversi pagine di una certa rilevanza, per i destini delle due squadre e dei loro protagonisti.

Da un lato, gli azzurri del grande ex, Conte, che vogliono continuare a marciare in vetta alla classifica. E si presentano all’appuntamento in gran forma, con sei vittorie consecutive in campionato, finora non destabilizzati dall’addio di Kvaratskhelia. Dall’altro lato, i bianconeri vanno a caccia di risposte e di rilancio in zona Champions, provando a confermare i progressi intravisti nelle partite contro Atalanta e Milan. La curiosità principale del giorno riguarda chi ci sarà al centro dell’attacco della Juve.

Nella conferenza stampa della vigilia, Thiago Motta non si è sbottonato più di tanto sull’ingresso in campo di Kolo Muani e ha difeso Vlahovic, respingendo al mittente le critiche e le speculazioni. Ma nei pensieri dell’allenatore c’è, evidentemente, l’idea di lanciare dal primo minuto il francese appena arrivato, relegando il serbo a una nuova panchina. Una decisione che avrebbe, palesemente, un certo peso e segnare forse definitivamente un prima e un dopo.

“Thiago Motta sta distruggendo Vlahovic”, l’annuncio che manda in allarme la Juve

Sull’argomento e sul clima di tensione che può respirarsi sempre di più in casa juventina, le considerazioni di Fabio Ravezzani, direttore di ‘Telelombardia’, che sul suo profilo ‘X’ ha inquadrato quello che sembra il terreno di scontro tra l’attaccante e l’allenatore.

Per lui, con il debutto da titolare di Kolo Muani e una nuova esclusione di Vlahovic, la situazione sarebbe piuttosto chiara. “Ci sarebbero soltanto due spiegazioni – ha affermato – La più logica è che la Juventus vuole convincerlo a fargli accettare qualsiasi offerta, pur di farlo partire. La seconda è che Thiago Motta stia disintegrando il giocatore per ripicca“.