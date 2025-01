Thiago Motta lancia subito Kolo Muani: cosa succede ora con Vlahovic

Napoli-Juventus potrebbe vedere il francese in campo dal primo minuto: altra bocciatura per il serbo ed ora la rottura è evidente

Non si è sbilanciato Thiago Motta, lasciando un po’ di suspence su quali saranno le sue scelte di formazione. Una in particolare è destinata a catalizzare l’attenzione nelle ore immediatamente prima di Napoli-Juventus: chi sarà il centravanti che proverà a far male alla retroguardia di Conte?

Una domanda che apre a tre opzioni tra Nico Gonzalez ancora fuori ruolo oppure uno tra Vlahovic e Kolo Muani. Le indiscrezioni che arrivano dalla Continassa danno come possibile l’esordio dal primo minuto del francese, con il serbo che dovrebbe accomodarsi ancora una volta in panchina. Sarebbe la terza consecutiva: contro Milan e Bruges non è andato oltre i 21 minuti in campo, troppo poco per chi era fino a pochi giorni fa l’unico centravanti in rosa. Un’altra panchina potrebbe essere interpretata come una bocciatura definitiva e far diventare possibili scenari che finora sembravano molto difficili.

Calciomercato Juventus, Vlahovic in panchina: le condizioni per la cessione

Un Dusan Vlahovic via dalla Juventus già a gennaio non potrebbe essere ipotesi da scartare a priori se domani il serbo dovesse partire ancora una volta dalla panchina.

La scelta di Thiago Motta rappresenterebbe un segnale chiaro e complicherebbe ulteriormente la situazione del numero 9 bianconero. Già ora il futuro di Vlahovic appare lontano da Torino in estate, considerato il contratto in scadenza 2026 e la difficoltà a trovare un accordo sul rinnovo al ribasso. Gli ultimi giorni di mercato potrebbero però essere quelli dell’addio anticipato. L’Arsenal lo segue da tempo e la Juventus davanti ad un’offerta di 40 milioni non direbbe sì.

A rendere l’ipotesi comunque complicata è la necessità poi per i bianconeri di andare a trovare un sostituto in pochissimi giorni considerato che il 3 febbraio chiuderà il mercato. Tutto però può succedere e il futuro di Vlahovic dipenderà anche da Napoli-Juventus. La terza panchina consecutiva sarebbe un segnale non di poco conto su quel che accadrà con l’attaccante serbo.