PAGELLE E TABELLINO NAPOLI-JUVENTUS 2-1: Kolo Muani illude, Anguissa croce e delizia

Voti, top e flop del big match della 22a giornata di Serie A: prima sconfitta per Thiago Motta, che rimonta del Napoli

Napoli pazzo al Maradona, che nel secondo tempo reagisce al dominio Juventus della prima frazione. Kolo Muani illude, ma Anguissa riapre i giochi con una zuccata vincente e Lukaku la decide su rigore.

NAPOLI

Meret 7

Di Lorenzo 6

Rrahmani 6,5

Juan Jesus 6

Spinazzola 6,5

FLOP Lobotka 5,5 – Meno brillante del solito. Offuscato dalla gabbia che gli cuce attorno Thiago Motta. Nel gol della Juve sbaglia a spazzare di testa un cross gestibile in maniera differente. Opaco (Gilmour s.v.)

TOP Anguissa 7 – Protagonista assoluto della partita. Nel primo tempo è in ritardo su Koopmeiners e regala un assist a Kolo Muani. Ma nel secondo tempo è un altro giocatore ed è il migliore in campo. Realizza persino il gol del pari con un colpo di testa vincente.

McTominay 5,5

Politano 6 (Mazzocchi 6)

Lukaku 7 (Simeone 6)

Neres 6 (Ngonge s.v.)

JUVENTUS

Di Gregorio 6,5

McKennie 5,5

Gatti 6

Kalulu 6

Cambiaso 5 (Savona 6)

Locatelli 5,5 (Douglas Luiz 6)

Thuram 6,5

Yildiz 5,5 (Mbangula 6)

FLOP Koopmeiners 5 – La fotografia perfetta di questa sua stagione. Vince un solo contrasto in tutta la gara ed è praticamente un fantasma. Specialmente nel secondo tempo.

Nico Gonzalez 5 (Conceicao 6)

TOP – Kolo Muani 7 – Segna al primo pallone utile in area di rigore. Non fa rimpiangere la scelta di Thiago Motta. Ma deve ancora entrare negli schemi. Illude. (Vlahovic s.v.)

Tabellino Napoli-Juventus 2-1

Marcatori: 43′ Kolo Muani, 57′ Anguissa, 69′ Lukaku

Ammoniti: Cambiaso (J) Lobotka (N) Spinazzola (N), Koopmeiners (J)

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Spinazzola; Lobotka (89′ Gilmour), Anguissa, McTominay; Politano (82′ Mazzocchi), Lukaku (89′ Simeone), Neres (90′ Ngonge).

Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; McKennie, Gatti, Kalulu, Cambiaso (37′ Savona); Locatelli (65′ Douglas Luiz), Thuram; Yildizn (64′ Mbangula), Koopmeiners, Nico Gonzalez (65′ Conceicao); Kolo Muani (82′ Vlahovic)

Arbitro: Chiffi 5 – Prova a lasciar correre da inizio gara, ma commette dei clamorosi errori sulla gestione dei fischi e dei cartellini. Grave il mancato giallo a Thuram nel primo tempo. Non cambia modus operandi nella seconda frazione, va dato atto, ma resta insufficiente la sua prova.

Assistenti: Berti e Dei Giudici; IV: Zufferli; VAR: Paterna; Avar: Mariani

Spettatori: Sold out – 53589 spettatori