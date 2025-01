Napoli-Juve anche sul mercato: intrecci e dispetti, retroscena Kolo Muani

Le ultime sul mercato degli azzurri e gli incroci con il club bianconero, che domani sarà al Maradona per sfidare gli uomini di Antonio Conte

E’ vigilia di campionato per il Napoli di Antonio Conte, che domani sfiderà la Juventus di Thiago Motta, al Maradona. L’obiettivo degli azzurri è chiaramente quello di vincere contro i bianconeri, che fino a questo momento sono imbattuti in Serie A.

Napoli-Juventus è da sempre una sfida ricca di emozioni, ricca di tensioni e di incroci legati al calciomercato. Sembra davvero esserci un filo che collega le due squadre. Non serve, d’altronde, andare così indietro con gli anni, per ricordare il passaggio tanto discusso, di Gonzalo Higuain dal Napoli alla Juventus: oggi in azzurro, infatti, ci sono due ex bianconeri come Manna e soprattutto Conte. A Torino lavora, invece, Giuntoli.

In queste ore, inoltre, è emerso un retroscena di mercato legato a Kolo Muani, con il Napoli che avrebbe chiesto al Psg, durante i colloqui per Kvara, di concedere il via libera all’attaccante solo dopo il match di domani. Di fatto, quanto aveva intenzione di fare la Juve con Danilo, che poi ha invece deciso di trasferirsi in Brasile, anziché sposare la causa azzurra.

Napoli, un ultimo colpo per Conte

Parlando di mercato non si può fare riferimento anche a Giacomo Raspadori. Il suo nome è stato spesso sul taccuino dei bianconeri, ma in inverno le scelte sono state altre.

Tra gli intrecci più recenti, invece, va citato Fagioli, che accetterebbe, ancora adesso, ben volentieri di trasferirsi in Campania, ma su di lui c’è il forte interesse della Premier League e la poca voglia da parte della Juventus di venderlo in Italia, soprattutto al Napoli.

Si chiude con un accenno al prossimo nuovo colpo del Napoli, chiamato a sostituire Kvara: nonostante le difficoltà, la porta a Garnacho non è stata ancora chiusa, ma si sta allontanando, prendendo la direzione di Londra, sponda Chelsea. Oggi, così, è più facile arrivare ad Adeyemi, con il Borussia Dortmund pronto a dare il via libera alla cessione, per 45 milioni di euro. Serve, però, convincere il calciatore, al momento, poco propenso a trasferirsi in azzurro. Non è da escludere, dunque, che alla fine al Napoli arrivi un colpo totalmente a sorpresa.