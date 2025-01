La Sampdoria si aggiudica un grande talento svedese: i dettagli

Stamattina la firma coi bluerchiati di Ardian Murati, classe 2007 svedese che a tanti ricorda Zlatan Ibrahimovic

Grande colpo in prospettiva della Sampdoria. Il club bluerchiato ha messo le mani su Ardian Murati, attaccante svedese che ricorda un certo Zlatan Ibrahimovic. Stamane il classe 2007 ha firmato il contratto che lo legherà alla società ligure, attualmente sedicesima in Serie B e dove Muriati approda in prestito fino a giugno con opzione d’acquisto.

La Sampdoria lo ha strappato al IFK Varnamo e a una folta concorrenza. A curare l’operazione Liridon Kelmendi, uno degli agenti più importanti a livello internazionale per quanto riguarda i migliori prospetti del Vecchio Continente. E non solo dalla Scandinavia, come dimostra l’affare Papazov-Bologna da lui portata a termine nella scorsa estate. Adesso è stato il turno di Murati, con la Samp che si è assicurata un bomber di un metro e novanta con prospettive importanti.