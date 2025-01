È fuori dai piani della Juve: “Rapporti incrinati con Motta” | ESCLUSIVO

“È poco mentalizzato, ha bisogno di sentirsi al centro del progetto e lui non lo è”. Possibile operazione con la big di Premier

Le ultime sui bianconeri nella puntata di ‘Juve Zone’, programma in onda sul canale youtube di Calciomercato.it. Dalle strategie presenti e future di Giuntoli al ‘caso’ Vlahovic, tutte le dichiarazioni del nostro ospite Stefano Salandin, giornalista di ‘Tuttosport’.

Perché la Juve fa solo prestiti

“È una scelta molto semplice, perché così non carichi sul bilancio obblighi di riscatto ed eventuali acquisti. In questo modo non vai a gravare sul bilancio consolidato, la spiegazione di questa scelta è essenzialmente questa. Io non sono affatto sicuro che Kolo Muani sia l’attaccante di giugno, anche perché il PSG lo ha pagato 90 milioni e non vuole fare minusvalenze. Il mercato di gennaio difficilmente è un mercato definitivo”

Cambiaso-Manchester City

“Me lo aspetto al Manchester City? Si, ho questa sensazione. Qualcosa è già stato impostato con Cambiaso e il suo entourage, la Juve fa la sostenuta, ma davanti a certe cifre non è neanche logico, anche perché il giocatore mi sembra condizionato da queste voci”.

Thiago Motta e la figura del capitano in conferenza

“Ce l’aveva con Danilo? Per quel po’ che conosco Thiago Motta, fin dai tempi della Nazionale, che sprechi ancora energie per parlare di Danilo mi sembra strano. Quelle parole mi son sembrate più riferite ai giocatori attuali della Juve. A quelli che è vero che non ha criticato, ma quelli che ha ripreso dopo la gara di Bruges”.

Vlahovic con la valigia pronta: “Rapporti tecnici bassi con Motta. Caratteristiche adeguate per la Premier”

Salandin si è esposto anche su Vlahovic, destinato all’addio alla Juve la prossima estate o addirittura a gennaio in caso di offerta valida: “I rapporti tecnici tra Thiago Motta e il serbo sono veramente bassi. Non da ora, ma lo scatto c’è stato dopo la famosa intervista con la Serbia di Vlahovic, è lì che si sono incrinati i rapporti tecnici”.

“In questo momento Vlahovic è poco mentalizzato, lui ha bisogno di sentirsi al centro del progetto e non lo è. Secondo me, Vlahovic ha delle caratteristiche adeguate per la Premier, di forza, corsa e poca tecnica. L’Arsenal che ogni sessione di mercato vuole comprare Vlahovic, magari prima o poi lo prende. Adesso è vero che Vlahovic non è al centro dei progetti tattici di Thiago Motta, su questo non ci sono dubbi”, ha concluso Salandin.