Chiesa può ripartire dalla Spagna in prestito: club totalmente a sorpresa

L’attaccante azzurro, che Spalletti spera di rivedere subito in Italia, ha un nuovo estimatore in Liga che gli farebbe ritrovare continuità

La stagione di Federico Chiesa è stata tormentata a dir poco. In estate la sua è stata una delle principali telenovele di mercato, tra la Roma e l’estero, il Napoli e l’Inter. Alla fine l’esterno finito ai margini del progetto di Thiago Motta ha firmato per il Liverpool ma i suoi primi mesi ad Anfield sono stati tutt’altro che semplici. L’ex Juve è stato tormentatissimo dagli infortuni, non ha praticamente mai visto il campo se non con la squadra ‘B’ dei Reds. E nei giorni in cui ha cominciato il rientro sono ripartite anche le voci attorno a lui, in particolare il Napoli come erede di Kvaratskhelia.

Un paio di giorni fa poi sono arrivate anche le parole del ct Luciano Spalletti che non vede l’ora di riaverlo al top e per questo gli ha consigliato sostanzialmente di andare a cercare spazio altrove. Col pensiero in primis alla Serie A: “Sì, io sarei molto favorevole ad avere Chiesa sotto controllo per quanto riguardo poi il livello del nostro calcio. Ha questa qualità di guardarti negli occhi e di sfondare la linea che ha davanti per andare a quella successiva…” Ma per l’attaccante classe ’97 non si parla solamente di Italia visto che in Spagna è un nome che in queste ore viene accostato a più di un club.

Chiesa, mercato aperto: in Spagna ci pensa il Villarreal

Federico Chiesa sta pian piano rientrando nelle rotazioni di Slot, che lo ha inserito negli ultimissimi contro il Brentford sullo 0-0 e lui è entrato nell’azione del gol del vantaggio nel recupero. Anche in Champions League martedì ha aumentato leggermente l’impiego disputando il quarto d’ora finale con il Lille. Non è chiaro però se e quanto spazio avrà effettivamente nel prosieguo della stagione. Per questo le voci di mercato su di lui continuano e ieri in Spagna hanno rilanciato di una proposta incredibile del Liverpool alla Real Sociedad per arrivare a Kubo: 50 milioni più appunto il cartellino di Chiesa.

Secondo ‘Fichajes.net’, infatti, sul giocatore cresciuto nella Fiorentina sarebbe spuntata anche un’altra pista in Liga come il Villarreal. Il submarino amarillo non è riuscito a prendere Antony, ma vuole rinforzare l’attacco per puntare l’Europa e provare a insidiare i posti Champions per ora distanti sei punti. In questo senso, però, la formula sarebbe quella del prestito fino a fine stagione. Questo darebbe modo a Chiesa di ritrovare continuità in una squadra che sta disputando un ottimo campionato. E poi magari tornare al Liverpool per decidere il futuro con calma, puntando sempre a giocare la Champions, che verrebbe sacrificata per i prossimi cinque mesi. La Serie A osserva interessata, soprattutto Napoli e Milan senza dimenticare la suggestione Inter.