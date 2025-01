Chiesa di ritorno in Serie A, l’assist di Spalletti

Non mancano squadre interessate a vedere di nuovo Federico Chiesa nel nostro campionato, l’intervento del CT può cambiare gli scenari

Una avventura, quella al Liverpool, che finora è come se non fosse mai iniziata veramente e di cui soltanto adesso stiamo vedendo i primissimi vagiti, per Federico Chiesa, che nei mesi scorsi è stato condizionato da vari problemi di adattamento alla Premier League. E non a caso si era parlato di lui ripetutamente, fino a non molti giorni fa, in chiave di calciomercato.

Le varie ipotesi – Inter, Roma, Napoli e via discorrendo – per vederlo di nuovo nel nostro campionato hanno però perso progressivamente consistenza, notando come, dopo un lunghissimo percorso, finalmente il giocatore stia iniziando a trovare un minimo spazio nelle rotazioni di Slot tra i Reds. Un quarto d’ora circa nel finale della partita con il Lille in Champions League di ieri sera, poco prima qualche minuto contro il Brentford per riassaggiare una presenza in Premier che gli mancava da settembre e la sfida di FA Cup con l’Accrington in cui aveva trovato il primo gol Oltremanica.

Nelle gerarchie del Liverpool, Chiesa è ancora indietro, ma vuole provare a scalare posizioni e guadagnarsi visibilità. Vedremo come andrà la seconda parte della stagione per l’attaccante e se in estate potranno o meno esserci i presupposti per un suo ritorno alle nostre latitudini. Di sicuro, c’è qualcuno che ne sarebbe molto contento e questi è il Ct della Nazionale Luciano Spalletti.

Spalletti ‘chiama’ Chiesa di nuovo in Italia: “Voglio averlo sotto controllo”

Spalletti è stato protagonista di una lunga intervista sul canale ‘Vivo Azzurro’ su Youtube, toccando vari temi. Tra cui anche quello del calciomercato e del possibile ritorno in Italia di Chiesa, che lui vedrebbe con favore.

Sull’argomento, Spalletti si è espresso in questo modo: “Chiesa è uno di quelli che si spera possa giocare con più continuità. Sarei favorevole a rivederlo in Italia per averlo più sotto controllo, per risollevare il livello del nostro calcio, perché giocatori come lui, con le sue doti, non ce ne sono molti”.