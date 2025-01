Cinquanta milioni più Chiesa: lo scambio infiamma il mercato

Il Liverpool può utilizzarlo per arrivare all’obiettivo in attacco: affare che taglierebbe fuori dai gioco la Serie A

Spalletti lo rivorrebbe in Italia, qualche club di Serie A lo accoglierebbe a braccia aperte, lui invece sta iniziando ad ingranare con il Liverpool. Federico Chiesa ha giocato sedici minuti in Champions contro il Lille per ritrovare sensazioni ormai perdute, riassaporare il gusto di una partita internazionali dopo gli assaggini in Premier e FA Cup.

L’esterno dei Reds è da tempo al centro delle voci di mercato, complice anche la lunga assenza dai campi. I suoi problemi fisici hanno condizionato la prima annata inglese e qualche club italiano ci ha fatto un pensierino. Dall’Inter al Milan, passando per Napoli e Atalanta, diverse le squadre che in tempi e con motivazioni diverse sono state accostate all’ex Juventus per un suo ritorno in Italia.

Un rientro che farebbe piacere anche al ct della Nazionale Luciano Spalletti che di recente ha spiegato il suo punto di vista: “Speriamo che Chiesa possa giocare con più continuità. Sarei favorevole a rivederlo in Italia per averlo più sotto controllo e per alzare il livello del nostro calcio: giocatori del suo livello ce ne sono pochi”. Le cose però potrebbero andare in maniera diversa da quel che desidera il tecnico dell’Italia.

Calciomercato, Chiesa in Spagna: lo scambio

Il Liverpool in estate perderà quasi certamente Salah ed è a caccia di un sostituto. Tra i nomi preferiti dai ‘Reds’, non da oggi, c’è Kubo della Real Sociedad.

‘Teamtalk.com’ racconta così di una possibile trattativa tra inglese e spagnoli con in mezzo anche lo stesso Chiesa. Da Liverpool potrebbe, infatti, partire una proposta da 50 milioni di euro cash più il cartellino di Chiesa per arrivare al 23enne esterno destro giapponese. Certo ipotizzare Chiesa in una squadra che non è certo di prima fascia e non in Italia è complicato, con il giocatore che in estate ha fatto di tutto pur di scegliere un club che partecipasse alla Champions League.