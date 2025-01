Altro che Douglas Luiz, il rinforzo per Guardiola è nerazzurro

Il Manchester City è interessato al brasiliano della Juventus, ma può cambiare anche obiettivo e puntare comunque in Serie A

Sei mesi e poi addio. Potrebbe finire così l’avventura di Douglas Luiz in Serie A. Arrivato in estate alla Juventus in un affare dal valore complessivo di cinquanta milioni di euro, il brasiliano in questa prima parte di stagione ha faticato ad ambientarsi.

Complice anche numerosi problemi fisici, l’ex Aston Villa ha giocato poco e quando lo ha fatto ha deluso le aspettative. Qualcosa di meglio si sta iniziando ad intravedere nelle ultime uscite, ma comunque non abbastanza per giustificare l’investimento fatto in estate. Un investimento che potrebbe essere rimangiato nel giro di appena sei mesi se si presentasse la giusta occasione.

Una che potrebbe avere le sembianze di Pep Guardiola: il Manchester City deve intervenire a centrocampo, dove l’assenza di Rodri per tutta la stagione si fa sentire, e starebbe pensando proprio a Douglas Luiz. La Juventus non è contraria alla cessione, ma vuole evitare minusvalenze e fare cassa in qualche modo, anche perché ci sarebbe poi la necessità di prendere il sostituto.

Tutto però potrebbe naufragare prima ancora di diventare trattativa, soprattutto se trovassero conferma le indiscrezioni che arrivano dall’Inghilterra.

Guardiola ‘scarta’ Douglas Luiz: punta il nerazzurro

‘The Times’ racconta, infatti, che il Manchester City potrebbe cambiare in maniera netta l’obiettivo per il proprio centrocampo.

Douglas Luiz potrebbe essere ‘scartato’ a favore di un altro calciatore che milita nel nostro campionato. Niente maglia bianconera questa volta, ma i colori nerazzurri di quella dell’Atalanta. Sarebbe Ederson, infatti, il principale obiettivo di mercato dei Citizens per la metà campo. Un profilo che piace da tempo a Guardiola, ma comunque non facile da prendere. La Dea non ha alcuna intenzione di privarsi di lui in inverno, fatto salve offerte faraoniche che, per ora, non si vedono all’orizzonte.

L’idea comunque c’è, ma non è detto che si possa tramutare in trattativa, soprattutto in questa finestra di mercato. Ederson comunque piace a Guardiola e potrebbe spingere Douglas Luiz verso la permanenza alla Juventus.