Roma, Ranieri alza la voce: “Roba da non credere”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport nel post partita della sfida contro l’Az, il tecnico giallorosso ha esternato tutto il suo disappunto. Ecco il motivo

Pur gestendo i ritmi dell’incontro soprattutto nella seconda frazione di gioco, la Roma non riesce a spezzare il mal di trasferta che dura ormai da mesi. A differenza di quanto successo nelle precedenti sconfitte stagionali, questa volta Claudio Ranieri ha commentato con una certa amarezza il gol subito che, di fatto, è costata alla sua squadra la sconfitta.

Intervenuto ai microfoni di ‘Sky Sport’, il tecnico di Testaccio ha così analizzato lo sviluppo di una gara alla quale Dybala e compagni non sono riusciti a dare la sterzata decisiva: “Benché abbiamo avuto in mano la gara, alla fine hanno vinto loro. Prendere quel gol è un peccato: roba da non credere, non deve succedere. Alla fine sono loro a portare a casa il risultato: evidentemente siamo fatti male, non siamo furbi e scaltri, facciamo degli errori incredibili”.

Az-Roma, le parole di Ranieri nel post partita: “Non lo abbiamo fatto spesso”

Ranieri ha quindi continuato: “Questo è il calcio, non siamo stati in grado di far gol”. La ricerca della verticalità, chiesta alla squadra per far breccia nei difetti della squadra, alla fine non è stata esaudita. A porre l’accento su questo aspetto è stato proprio l’allenatore della Roma: “Avevo detto alla squadra di far girare la palla velocemente e di andare in verticale, ma non lo abbiamo fatto spesso“.

Ranieri ha dunque chiosato: “I ragazzi hanno disputato una buona partita, ma loro con il minimo sforzo si portano a casa i tre punti il che dispiace moltissima. Giravamo, ma non siamo stati in grado di concludere la partita e alla fine l’abbiamo persa”. Rabbia e delusione per il tecnico giallorosso, con la Roma che non sta riuscendo a trovare quella continuità di rendimento che, a lungo inseguita, si sta rivelando una vera e propria chimera. Il prossimo confronto contro l’Eintracht, sotto questo punto di vista, rappresenterà un vero e proprio punto di svolta.