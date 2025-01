Renato Veiga non basta: altri due colpi in difesa per la Juventus

Juve protagonista sul mercato: nelle prossime ore è atteso lo sbarco a Torino del nuovo difensore di Thiago Motta

La Juventus stringe i tempi per Renato Veiga, che presto sarà un nuovo giocatore bianconero. Thiago Motta avrà così finalmente il difensore per rimpolpare un reparto ridotto all’osso, dopo settimane di caccia aperta su più tavoli per il Dt Giuntoli.

Decisivo il blitz dei giorni scorsi a Londra dell’uomo mercato bianconero, che nelle scorse ore ha trovato l’accordo con il Chelsea per l’arrivo alla Continassa del portoghese classe 2003. Fumata bianca per Veiga con la Juve per un’operazione complessiva da circa 5 milioni di euro tra prestito oneroso, ingaggio del giocatore e commissioni. Niente opzioni sul riscatto quindi, con le due società che valuteranno a fine stagione il futuro dell’ex Sporting e Basilea per un’eventuale permanenza nelle fila della ‘Vecchia Signora’.

Calciomercato Juventus, Giuntoli non si ferma: anche Kelly e Chilwell per Thiago Motta

Oggi la Juventus definirà l’ingaggio di Renato Veiga, che potrebbe sbarcare già in serata a Torino e sottoporsi domani alle rituali visite mediche prima della firma sul contratto. Difficilmente il difensore portoghese sarà subito a disposizione di Thiago Motta per la trasferta di sabato pomeriggio sul campo della capolista Napoli, visto che la società bianconera dovrebbe formalizzare e consegnare la documentazione completa in Lega entro le 12 di domani.

Poco male comunque per il tecnico bianconero, che potrà contare sul nuovo rinforzo per la seconda parte di stagione ad iniziare dalla sfida di inizio febbraio con l’Empoli (in Champions League invece solo dalla fase a eliminazione diretta e quindi non contro il Benfica). Veiga è un profilo duttile e che oltre a dare respiro alla coppia Kalulu-Gatti può essere utilizzato all’occorrenza anche sulla corsia sinistra. Il giovane lusitano in Serie A era finito inoltre sul taccuino della Lazio, mentre all’estero c’era il pressing del Borussia Dortmund.

Giuntoli però non si ferma e sempre in casa Chelsea punta anche Chilwell se Cambiaso dovesse fare i bagagli direzione Manchester City, oltre a restare in pressing per Kelly sul quale però c’è ancora distanza con il Newcastle sulla formula e i costi dell’operazione. Complicato invece anticipare il colpo Hancko, con il Feyenoord che non ha intenzione di privarsi adesso del centrale slovacco.