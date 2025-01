Lazio-Real Sociedad, Baroni davvero nei guai: si fa male un altro titolare e Guendouzi va in ‘difesa’

Notizia pessima per il tecnico biancoceleste che deve rinunciare a un giocatore fondamentale, anche in vista del match con la Fiorentina

La situazione della Lazio precipita. Un primo tempo da incorniciare contro la Real Sociedad con un 3-0 netto e meritato (con un uomo in più) per la squadra di Baroni pur con un’emergenza totale visti i soli quattro giocatori di movimento in panchina, più due portieri e due baby della Primavera.

Per questo l’infortunio di Nuno Tavares è una notizia pessima per i biancocelesti, costretti a schierare addirittura Guendouzi da terzino a destra con Marusic trasferito a sinistra e Dele-Bashiru a centrocampo. Il portoghese era stato tra i migliori in campo, il suo ko nella corsa Champions in campionato e la sfida con la Fiorentina di domenica diventa pesantissimo. Anche se con i viola, almeno tornerà Pellegrini che è squalificato stasera e anche Hysaj che invece non è in lista. Sarà invece sempre out Lazzari. Ma la coperta resterà cortissima soprattutto a centrocampo come in difesa al centro per l’assenza prolungata di Patric. Tavares è uscito per un infortunio muscolare all’inguine, tutti a Formello sperano di non doverci rinunciare troppo a lungo.