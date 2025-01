Gila-Zaccagni-Castellanos: la Lazio ‘liquida’ in scioltezza la Real Sociedad

Tutto facile per i biancocelesti, che grazie ad un primo tempo importante stendono senza troppi patemi d’animo gli spagnoli

Lazio concreta, affamata e vincente. Con una prestazione densa di contenuti soprattutto per quanto fatto vedere nei primi 45 minuti di gioco, i biancocelesti stendono 3-1 la Real Sociedad in una partita mai in discussione e già indirizzata dopo il primo quarto di gara.

Ad aprire la contesa è stato Gila al quinto minuto di gioco, con il difensore che si fa trovare al posto giusto nel momento giusto e insacca il pallone dell’1-0. Passano dieci giri di lancetta e i biancocelesti sfiorano il raddoppio ancora con Gila, la cui conclusione colpisce clamorosamente il palo. I padroni di casa continuano a macinare gioco ed occasioni, ma si espongo alle ripartenze della Real Sociedad che prima con Sucic e poi con Becker spaventano Mandas. A cavallo della mezz’ora di gioco la sliding doors della gara: già ammonito, Munoz entra in ritardo e rimedia l’espulsione per somma di cartellini: Zaccagni dopo due minuti confeziona il raddoppio, prima del definitivo tris di Castellanos che nel cuore dell’area di rigore non perdona.

Nella ripresa pura accademia per i biancocelesti, che abbassano i ritmi dell’incontro anche per risparmiare energie. Ne approfittano gli ospiti che accorciano le distanze con Barrenetxea al minuto 83‘ con la gara che termina senza altri sussulti. Lazio sempre più in testa al maxi girone a quota 19 punti; unica nota stonata l’infortunio di Nuno Tavares, costretto ad alzare bandiera bianca a pochi minuti dall’intervallo.

TABELLINO LAZIO-REAL SOCIEDAD 3-1: 7′ Gila (L), 32′ Zaccagni (L), 34′ Castellanos (L), 82′ (R) Barrenetxea

Classifica Europa League: Lazio 19, Eintracht, Athletic Bilbao 16; Manchester United 15; Lione, Tottenham, Anderlecht, FCSB 14; Galatasaray, Bodo Glimt 13, Viktoria Plzen, Olympiacos 12; Rangers, Az Alkmaar, Royale Union SG 11; Ajax, PAOK, Real Sociedad, Midtjylland, Elfsborg 10; Roma, Ferencvaros, Besiktas 9; Porto 8; Twente, Braga 7; Hoffenheim, M. Tel Aviv 6; RFS 5; Slavia Praga, Malmo FF 4; Ludogorets, Qarabag 3; Nizz 2; Dinamo Kiev 1.