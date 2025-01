Fermento Juve, ora dipende da Cambiaso. E spunta un altro nome

I bianconeri aspettano l’offerta dal Manchester City per l’esterno e intanto individuano altri profili: il terzino del Chelsea e il centrale del Barcellona

La Juventus attraversa uno dei momenti più importanti e decisivi della sua stagione. Il pareggio maturato in Belgio col Brugge ha messo a serio rischio il cammino in Champions League dei bianconeri che aritmeticamente possono ancora qualificarsi in maniera diretta agli ottavi di finale ma, in concreto, è praticamente impossibile. La squadra di Motta dovrà passare dal playoff che rischia però di diventare proibitivo, visto che allo stato attuale troverebbe una tra Bayern Monaco e Real Madrid.

Per questo all’ultima giornata servirà obbligatoriamente battere il Benfica per avere un accoppiamento più morbido. Sabato poi ci sarà la sfida al Maradona col Napoli, importantissima nella corsa Champions League. Nel frattempo c’è sempre il nodo mercato, con Alberto Costa e Kolo Muani arrivati a Torino da qualche giorno a cui però devono ancora seguire acquisti in un reparto martoriato come la difesa. Il nome più vicino in questo momento è Renato Veiga del Chelsea, che in realtà è praticamente chiuso e nelle prossime ore arriverà in Italia.

Ma Giuntoli, oltre al prestito del classe 2003, ha intenzione di centrare almeno un altro centrale e magari un terzino, legato al futuro di Cambiaso. Occhi che si sono fermati ancora in casa Blues, visto che l’altro obiettivo concreto è Lloyd Kelly, anche lui poco impiegato in questa stagione da Maresca. Senza dimenticare gli altri nomi sulla lista come Tomori, che però dovrebbe restare al Milan e Kevin Danso del Lens. E non solo.

La Juve aspetta il City per Cambiaso. E valuta anche Christensen

Sfumato Araujo, infatti, secondo Orazio Accomando di ‘Dazn’ un altro profilo da aggiungere a quelli monitorati dalla Juventus c’è anche Andreas Christensen che è in uscita dal Barcellona (è cresciuto nel Chelsea). La dirigenza bianconera starebbe valutando il danese in campo una sola volta in questa stagione per 26 minuti e in scadenza 2026. Per quanto riguarda invece Andrea Cambiaso, non è arrivata ancora nessuna offerta da parte del Manchester City, per cui la situazione al momento resta invariata.

Il terzino bianconero è finito nel mirino di Pep Guardiola, che continua ad avere grandi difficoltà sul campo e dopo il ritardo accumulato in Premier League (12 punti in meno e una partita in più rispetto al Liverpool capolita) rischia seriamente di uscire totalmente anche dalla Champions League. Al momento infatti gli inglesi sono 25esimi, i primi esclusi anche dal playoff, dopo il pesante ko subito in rimonta dal PSG. La Juve per l’ex Genoa e Bologna spara altissimo, vuole monetizzare al massimo, ma per 65 milioni potrebbe cedere. Se dovesse andare via ovviamente Giuntoli dovrebbe andare in fretta sul sostituto, magari ancora in casa Chelsea dove c’è Ben Chilwell. Alla Continassa aspettano l’offerta.