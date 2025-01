DIRETTA Europa League, Az Alkmaar-Roma: Formazioni UFFICIALI LIVE

Calciomercato.it vi offre il match dell’Afas Stadion’ tra i biancorossi di Martens e i giallorossi di Ranieri in tempo reale

La Roma è di scena sul campo dell’Az Alkmaar in Olanda in una gara valida per settima e penultima giornata della fase a girone unico di Europa League. Una sfida tra due formazioni separate in classifica da appena un punto in favore dei capitolini che sarà diretta dall’arbitro bosniaco Peljto.

Reduci dalla vittoria in Serie A contro il Genoa che li ha riportati al nono posto in classifica, i giallorossi di Claudio Ranieri vanno a caccia del primo successo in trasferta di tutta la stagione. L’obiettivo è quello di centrare tre punti per provare a entrare nelle prime otto della graduatoria per evitare i playoff prima dello scontro finale contro l’Eintracht Francoforte. I biancorossi di Maarten Martens, che invece vengono da un pareggio contro l’Utrecht che li conferma in sesta posizione in Eredivisie, sognano il colpaccio per ottenere il sorpasso in classifica e mantenere l’imbattibilità casalinga in campo internazionale. La partita sarà trasmessa in tv su Sky Sport e anche in streaming su pc, smartphone e tablet sulla app di Now. Non ci sono precedenti ufficiali tra queste due formazioni. Calciomercato.it vi offre il match dell’Afas Stadion’ tra Az Alkmaar e Roma live in tempo reale.

Formazioni ufficiali Az Alkmaar-Roma

AZ ALKMAAR (4-3-3): Owusu-Oduro; Moller Wolfe, Penetra, Goes, Maikuma; Clasie, Mijnans, Koopmeiners; Poku, Meerdink, Lahdo. All. Martens

ROMA (3-5-2): Svilar; Celik, Hummels, Ndicka; Saelemaekers, Pisilli, Paredes, Koné, Angeliño; Dybala, Dovbyk. All. Ranieri

CLASSIFICA EUROPA LEAGUE: Lazio punti 16, Athletic Bilbao* 16, Anderlecht 14, Lione 13, Galatasaray* 13, Eintracht Francoforte 13, Manchester United 12, Rangers 11, Tottenham 11, Steaua Bucarest 11, Ajax 10, Real Sociedad 10, Bodo Glimt 10, Roma 9, Olympiacos 9, Ferencvaros 9, Viktoria Plzen 9, Besiktas* 9, Porto 8, Az Alkmaar 8, Royale Union SG 8, Fenerbahce 8, Paok Salinicco 7, Midtjylland 7, Elfsborg 7, Braga 7, Hoffenheim 6, Maccabi Tel Aviv 6, Slavia Praga 4, Twente 4, Malmoe 4, Ludogorets 3, Qarabag 3, RFS Riga 2, Nizza 2, Dinamo Kiev* 1.

*una partita in più

ARBITRO: Peljto (Bosnia)

PROSSIMI IMPEGNI: Udinese-Roma domenica 26 gennaio ore 15; Az Alkmaar-Sparta Rotterdam domenica 26 gennaio ore 16.45.