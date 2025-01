Tempo scaduto per Motta alla Juve: il verdetto è arrivato

Club Brugge-Juventus si chiude con un solo tiro in porta: negli ultimi 10 anni di Champions League non era mai successo. Nel mirino ci finisce subito Thiago Motta

La Juventus, che solo una manciata di giorni fa aveva ritrovato sorriso e convinzioni battendo il Milan in campionato, ha nuovamente offerto una prova deludente. Stavolta il passo falso è arrivato in Champions League con un pareggio per 0-0 in casa del Club Brugge che complica il percorso europeo della truppa di un Thiago Motta sempre molto criticato.

La qualificazione diretta agli ottavi va sfumando vista la classifica molto corta e la folta concorrenza. C’è quindi enorme rammarico in casa bianconera per un risultato che profuma di occasione sprecata. Il Brugge era infatti avversario sicuramente alla portata dei bianconeri che hanno creato troppo poco come ammesso dallo stesso Motta ai microfoni di ‘Sky’ nel post partita: “È un peccato perché potevamo fare meglio stasera, non togliendo merito all’avversario. Abbiamo sofferto molto poco, ma creato anche non in maniera sufficiente per vincere”.

Juventus incolore col Brugge: impazza #Mottaout

Troppo poco il gioco prodotto da una Juventus quasi per nulla pericolosa e dalla quale era lecito attendersi qualcosa in più.

La vittoria sul Milan aveva illuso i tifosi, che sono rimasti scottati dopo il pari col Brugge ed hanno inondato X con l’hashtag #MottaOut:

Buongiorno. Qui per dirvi che ad oggi la #Juve a metà stagione ha totalizzato 14 partite senza fare più di 1 gol…#Mottaout — Joshua4ita – #Allegriunodinoisempre (@Joshua4ita) January 22, 2025

Di nuovo, ora e per sempre #Mottaout — Francesco (@franpigna17) January 21, 2025

Il più deludente è #Mottaout. Non ha ancora capito cosa significa giocare per vincere. #BruggeJuventus — 🅿🅸🅴🆁🅾 🅲🅰🆁🅵🅰🅶🅽🅰 (@CarfagnaPiero) January 21, 2025

Motta vattene — Michal (@olivar) January 21, 2025

In tanti quindi i messaggi rivolti all’allenatore italo-brasiliano, individuato da una fetta del tifo bianconero sui social come il principale colpevole del passo falso Champions della Juventus. Troppi i pareggi stagionali dei piemontesi che in terra belga hanno portato a casa un punto e tanta delusione. In molti infatti iniziano a perdere fiducia nei confronti dell’operato del tecnico ex Bologna.