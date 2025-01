PAGELLE E TABELLINO SPARTA PRAGA-INTER 0-1: Sommer blinda la vittoria, Thuram si accende tardi

Voti, top e flop della sfida andata in scena all’Epet Arena e valevole per la penultima giornata della fase a girone unico di Champions League

Pagelle Sparta Praga-Inter

SPARTA PRAGA

Vindahl 6

Vitik 6,5

Panak 6,5

Sorensen 6

FLOP Wiesner 5,5 – Poco coraggio contro un Dimarco non spumeggiante. Dal 79′ Suchomel s.v.

Sadlek 6,5

Kairinen 6,5

Rynes 5,5 / Dal 69′ Zeleny 5,5

TOP Laci 7 – Nella ripresa si prende la squadra sulle spalle e suona la carica.

TOP Birmancevic 7 – Il più pericoloso dello Sparta. Sfortunato nel trovare Sommer in serata. / Dal 74′ Haraslin s.v.

FLOP Olatunji 5,5 – Parte bene, poi si spegne. Si vede poco proprio nel secondo tempo giocato alla grande dai cechi. / Dal 79′ Krasniqi s.v.

All.Friis 6

INTER

TOP Sommer 7 – Tiene in cassaforte il risultato con due parate importanti, la prima su Olatunji e la seconda su Birmancevic.

Pavard 6

De Vrij 6,5

Bastoni 6,5

Dumfries 6,5 / Dal 63′ Darmian 6

FLOP Barella 5 – Nel primo tempo spreca da ottima posizione la palla del possibile raddoppio. Impreciso e non brillante in copertura. / Dal 63′ Frattesi 6,5

Asllani 6 / Dal 71′ Zielinski s.v.

Mkhitaryan 5,5

Dimarco 6 / Dal 71′ Carlos Augusto 6

TOP Lautaro Martinez 7 – Porta l’Inter a un passo dagli ottavi con un gol da campione. Se ne divora poi un paio nella ripresa, ma cosa si può chiedere di più a uno che ha segnato cinque reti nelle ultime sei partite? / Dall’82’ Taremi s.v.

FLOP Thuram 5 – Gioca un po’ sulle punte per una sessantina di minuti, poi sgasate a sprazzi. Lecito attendersi maggiore continuità e concretezza da uno come lui, specie in serate così importanti per la stagione.

All.Inzaghi 6

Arbitro Hernandez 6,5 – Proteste dello Sparta nella ripresa per il contatto in area tra Birmancevic e Mkhitaryan. Lo spagnolo lascia giocare e la decisione dovrebbe essere giusta, perchè l’armeno sembra toccare il pallone.

Tabellino Sparta Praga-Inter 0-1

MARCATORI: 12′ Lautaro

SPARTA PRAGA (3-4-1-2): Vindahl; Vitik, Panak, Sorensen; Wiesner, Sadlek, Kairinen, Rynes (69′ Zeleny); Laci; Birmancevic (74′ Haraslin), Olatunji (79′ Krasniqi). All.: Friis

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Bastoni; Dumfries (63′ Darmian), Barella (63′ Frattesi), Asllani (71′ Zielinski), Mkhitaryan, Dimarco (71′ Carlos Augusto); Thuram, Lautaro Martinez (82′ Taremi). All.: Inzaghi

ARBITRO: Hernandez (SPA)

AMMONITI: Dumfries, Olatunji, Asllani, Krasniqi

SPETTATORI: 18.010