Milan, l’indizio che avvicina Joao Felix e mette nei guai Conte

I rossoneri avanzano per Joao Felix, arrivano notizie interessanti per il Diavolo: intreccio di mercato che riguarda anche il Napoli

È un calciomercato di gennaio che forse più del solito si sta rivelando aperto a quasi qualsiasi soluzione e dove sinergie, intrecci e cambi di fronte la fanno da padroni. Le prossime due settimane saranno davvero intense per molte squadre, specialmente in Serie A. Anche per il Milan c’è tanto da fare in entrata.

A precisa richiesta, da parte dei giornalisti, Sergio Conceicao ha evitato di soffermarsi sul mercato e ha richiamato l’attenzione soprattutto sul campo. Anche giustamente, in prossimità di una partita importante come quella con la Juventus. Ma per il tecnico portoghese potrebbero arrivare novità importanti nei prossimi giorni.

Sono tanti i fronti su cui il Diavolo è impegnato. Milan che si sta defilando nella corsa per Rashford, dato che l’obiettivo prioritario Kyle Walker è ormai in arrivo. Oggi è atteso il suo sbarco a Milano. Nel frattempo, occhio al rilancio della Juventus per Tomori.

Per il Milan, in ogni caso, un rinforzo in avanti appare necessario e nelle ultime ore è cresciuta la candidatura di Joao Felix, anche perché l’attaccante portoghese condivide con Conceicao lo stesso agente, il potente Jorge Mendes. A lui il compito di trovare una quadra per mettere a segno l’affare con il Chelsea. A questo proposito, arriva un indizio interessante da Londra, che da un lato avvicina Joao Felix e dall’altro rappresenta anche una brutta notizia per le ambizioni del Napoli.

Milan-Joao Felix, ci siamo. E il Chelsea può soffiare Garnacho al Napoli

Intrecci costanti tra varie squadre, anche nel nostro campionato, lo abbiamo detto. In questo caso, coinvolgendo il Napoli di Conte, ancora capolista, che deve riscontrare l’inserimento del Chelsea per Garnacho.

Per l’attaccante argentino, i partenopei stanno sondando il terreno, per cercare di farne l’erede di Kvaratskhelia. Ma secondo ‘As’, il Chelsea si prepara a fare sul serio per Garnacho, rovinando così i piani degli azzurri. Situazione che pare indicare che, a breve, i londinesi daranno il loro assenso per la cessione di Joao Felix al Diavolo.