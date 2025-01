Juve, Vlahovic ceduto subito: decisione presa

Il centravanti serbo è fuori dai piani di Motta e Giuntoli. Cosa dovrebbe fare il club bianconero? La scelta è stata fatta, i dettagli

È ai titoli di coda l’avventura di Vlahovic alla Juventus. Fuori dai piani di Motta, come confermano anche le ultime due esclusioni dall’undici di titolare, fuori soprattutto da quelli di Giuntoli che intende disfarsi del suo ingaggio da 8 milioni di euro netti bonus (2 milioni e 4 l’anno prossimo) esclusi.

Juventus, Vlahovic ai titoli di coda

Il Football director si sta muovendo sul mercato anche per trovare una nuova sistemazione al centravanti serbo. L’impresa è però ardua, per via proprio dell’elevato ingaggio. L’Arsenal ha fatto un sondaggio, Arteta lo stima da tempo e allo spagnolo serve un sostituto dell’infortunato Gabriel Jesus. Ma in cima alla lista dei ‘Gunners’ c’è Sesko, con Vlahovic che non è nemmeno il piano B.

Un altro caso Chiesa

“Il suo agente è arrivato a Torino giorni fa perché sta cercando di capire cosa può succedere – ha detto la nostra direttrice, Eleonora Trotta, a ‘Ti Amo Calciomercato.it’ programma in onda sul canale youtube di CM.IT – Mi dicono che la Juve incasserà pochissimo dalla cessione del serbo, visto l’ingaggio. La Juve rischia un altro caso Chiesa“.

“Cosa dovrebbe fare la Juventus con Vlahovic?”. Questa domanda l’abbiamo fatta ai nostri followers X e l’opzione che ha preso la percentuale più bassa di voti – un mesto 3% – è stata quella “Arrivare a scadenza”. “Rinnovo e conferma” ha preso qualche voto in più, chiudendo il sondaggio col 9,1%.

Juve, Vlahovic da cedere subito: anche i tifosi scaricano il serbo

Il sondaggio X è stato stravinto dalla prima opzione messa dalla redazione di Calciomercato.it, ovvero “Cederlo subito”.

Ha preso il 74,2% dei voti, stracciando praticamente l’opzione giunta seconda, “Trattenerlo fino a giugno” che ha chiuso col 13,6%.

📊 MOMENTO SONDAGGIO!#Vlahovic entra a pochi minuti dalla fine in Champions, così come successo contro il #Milan. #ThiagoMotta gli sta preferendo altre soluzioni: cosa dovrebbe fare la #Juventus? 👀 — calciomercato.it (@calciomercatoit) January 22, 2025

L’esito del sondaggio di CM.IT è la conferma del fatto che Vlahovic è stato scaricato pure dalla maggioranza, per non dire dalla quasi totalità dei tifosi juventini.