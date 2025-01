Inter e Milan nel segno del 10: Lautaro e Leao, gol pesanti per la qualificazione

I due attaccanti protagonisti nei successi di nerazzurri e rossoneri: Inzaghi e Conceicao vedono il traguardo ottavi

Nel segno del 10: Inter e Milan compiono un passo importante verso gli ottavi di finale di Champions League e lo fanno con i loro attaccanti di maggior talento. Sono di Lautaro Martinez e Leao i gol vittoria contro rispettivamente Sparta Praga e Girona.

I nerazzurri si impongono grazie ad una rete del proprio capitano al 12′ del primo tempo. Un gran gol dell’argentino che indirizza il match sui binari preferiti da Inzaghi. L’Inter non riesce però a raddoppiare, in un primo tempo che non regala grandi emozioni. Nella ripresa i padroni di casa partono forte, ma non riescono a creare pericoli dalle parti di Sommer.

Pericoli li creano invece i nerazzurri che trovano il raddoppio al 63′ con Dumfries: tutto però è annullato dal fuorigioco di Dimarco. Lo Sparta prova a prendere coraggio, ma manca di incisività in avanti e così le occasioni sono per l’Inter con Frattesi che non chiude il match. Il risultato però non cambia e così l’Inter trova tre punti che sanno quasi di qualificazione agli ottavi.

Champions, il Milan batte il Girona: ottavi possibili

Ottavi possibili anche per il Milan che batte il Girona grazie a Leao e sale a quota quindici punti in classifica, uno in meno dei cugini nerazzurri.

La rete del portoghese arriva sul finire del primo tempo con un grande spunto del numero 10 che mette a sedere un difensore e batte il portiere avversario. Gli spagnoli nella ripresa trovano anche il gol del pareggio con Gil, ma Conceicao ringrazia il guardalinee che ravvisa una posizione di fuorigioco. Così il risultato non cambia: vince anche il Milan e per l’Italia c’è la grande possibilità di mandare tre squadre (Atalanta compresa) direttamente agli ottavi di Champions. La certezza è che quattro squadre di Serie A saranno sicuramente ai playoff.

MILAN-GIRONA 1-0: Leao (M)

SPARTA PRAGA-INTER 0-1: Lautaro Martinez (I)

PROSSIMI IMPEGNI:

Dinamo Zagabria-Milan (mercoledì 29 gennaio, ore 21)

Inter-Monaco (mercoledì 29 gennaio, ore 21)

CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE: Liverpool punti 21, Barcellona 18, Arsenal 16, Inter 16, Atletico Madrid 15, Milan 15, Atalanta 14, Bayer Leverkusen 13, Aston Villa 13, Monaco 13, Feyenoord 13, Lilla 13, Brest 13, Borussia Dortmund 12, Bayern Monaco 12, Real Madrid 12, Juventus 12, Celtic 12, Psv Eindhoven 11, Club Brugge 11, Benfica 10, Paris Saint-Germain 10, Sporting CP 10, Stoccarda 10, Manchester City 8, Dinamo Zagabria 8, Shakhtar Donetsk 7, Bologna 5, Sparta Praga 4, Sturm Graz 3, Lipsia 3, Girona 3, Stella Rossa 3, Salisburgo 3, Slovan Bratislava 0, Young Boys 0.