Scambio più soldi al Newcastle: Tonali torna subito in Serie A

Sandro Tonali si è rilanciato alla grande con la maglia del Newcastle. Intanto però sull’ex milanista spunta una clamorosa voce di mercato: ritorno in Serie A con lo scambio

Dopo il periodo buio dello scorso anno, Sandro Tonali ha prontamente ripreso in mano la propria carriera, tornando a giocare con continuità e su alti livelli.

L’ex milanista è un pilastro del Newcastle, club che sta provando a lottare a ridosso della zona Champions. Non sarà semplice vista la folta concorrenza, ma i Magpies hanno tutte le carte in regola per provarci fino alla fine. Obiettivo molto simile anche per la Juventus, che ha ripreso recentemente la propria marcia in Serie A andando a vincere 2-0 in casa contro il Milan.

Un successo di rilievo che consente ai bianconeri di Motta di approcciare con ottimismo alla prossima gara di Champions. Non tutti i membri della rosa però finora stanno rispettando le aspettative e tra questi c’è anche Douglas Luiz, centrocampista brasiliano pagato a peso d’oro in estate, ma fin qui oggetto abbastanza misterioso.

Proprio il nome di Luiz potrebbe incrociare il destino con quello di Tonali. A dispetto di un rendimento non eccezionale il brasiliano continua ad avere mercato ed estimatori in Premier, campionato dove ha impressionato con la maglia dell’Aston Villa. Proprio l’Inghilterra continua ad essere il paese più spesso accostato a Douglas Luiz per un eventuale futuro lontano dalla Juve.

Calciomercato Juventus, scambio Douglas Luiz-Tonali: spunta l’ipotesi clamorosa

In questo contesto si colloca anche il nome di Sandro Tonali, centrocampista del Newcastle con un passato luminoso al Milan.

In merito alla questione è intervenuto il collega Ciro Venerato, che nel corso di ’90esimo minuto’ ha parlato proprio di un clamoroso retroscena di mercato con protagonisti Douglas Luiz e Tonali: “La Juventus qualche ora fa, dialogando con Newcastle, ha proposto mega scambio Tonali – Douglas Luiz, con conguaglio a favore del Newcastle”.

Va inoltre ricordato che proprio tra le fila dei Magpies c’è un altro calciatore recentemente accostato alla Juventus come Lloyd Kelly, difensore centrale che potrebbe incrementare le alternative in rosa di Motta.