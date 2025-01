Milan, in Champions con Morata. Le ultime su Pulisic e il paradosso Pavlovic | CM.IT

È vigilia europea per il club rossonero che domani affronterà il Girona per la penultima giornata europea

Allenamento mattutino a Carnago per il Milan in vista della sfida di Champions League contro il Girona. Le attenzioni erano chiaramente puntate tutte su Christian Pulisic.

L’americano continua a tenere con il fiato sospeso tutti i tifosi del Diavolo. Anche stamani, infatti, il numero undici ha lavorato a parte, lontano dal gruppo, ma sul campo. Si è allenato, ancora in gruppo, invece, Alvaro Morata, che si candidata a giocare dal primo minuto contro gli spagnoli.

Sarà l’ex Atletico Madrid il riferimento in avanti, insieme a Rafa Leao. Con il forfait di Pulisic, che al massimo andrà in panchina, e l’assenza di Jimenez, out in Champions League, l’unico vero dubbio di formazione è legato all’impiego o meno delle due punte. Al momento Sergio Conceicao è indirizzato a schierare Ismael Bennacer con Yunus Musah, Youssouf Fofana e Tijjani Reijnders. Dietro scelte praticamente obbligate con Emerson Royal in campo insieme a Pavlovic, Gabbia e Theo Hernandez. In porta, chiaramente, Mike Maignan.

Titolari, ma sul mercato: il punto su Emerson Royal e Pavlovic

Si sono allenati regolarmente in gruppo, dunque, Emerson Royal e Pavlovic, che però restano sul mercato. Il centrale serbo dovrà giocare a tutti i costi, vista l’assenza dell’infortunato Malick Tahiw e di Fikayo Tomori, squalificato.

L’ex Salisburgo è finito nel mirino del Fenerbahce, ma attenzione alla pista inglese. Situazione simile per il brasiliano, che può lasciare il Diavolo in prestito, con diritto di riscatto. Oltre al Galatasaray, c’è il Fulham sul giocatore, che oggi si è reso protagonista di un intervento duro su Jovic

Si sono allenati in gruppo anche Noah Okafor e Luka Jovic, che restano sul mercato, al pari di Loftus-Cheek e Samu Chukwueze che non hanno lavorato con la squadra, come Malick Thiaw.