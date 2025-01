Juve, ora basta: “Con un allenatore serio sarebbe già in panchina”

Pazienza esaurita in casa bianconera, dito puntato contro il giocatore e contro il tecnico: “Gode dell’immunità parlamentare”

Tutti i tifosi bianconeri speravano che la convincente vittoria contro il Milan in campionato potesse rappresentare un punto di svolta. Invece a Bruges è arrivato un nuovo passo indietro per la Juventus. Perché lo 0-0 ottenuto sul campo della squadra belga non può certamente essere soddisfacente.

In primis per il gioco espresso e le poche occasioni create. E poi per la situazione in classifica: vero che i bianconeri sono matematicamente ai playoff, ma la possibilità di arrivare tra le prime otto è ormai remota. E nella sfida di Bruges non sono passate soprattutto inosservate le prove di alcuni giocatori in particolare. Su tutti Teun Koopmeiners, che continua a non ingranare. L’olandese, grande acquisto del mercato estivo bianconero, è un punto imprescindibile per Thiago Motta, ma le sue prestazioni rimangono decisamente sotto tono.

Juventus, Koopmeiners non brilla: pioggia di critiche nei confronti dell’olandese

E i tifosi bianconeri, su X, si sono decisamente sfogati nei confronti del centrocampista olandese, nuovamente bersaglio di critiche.

“Con un allenatore normale partirebbe dalla panchina per un mese di fila”. “Si parla di Vlahovic, ma non di lui”, “Ha l’immunità parlamentare”. Sono solo alcuni dei commenti dei tifosi bianconeri nei confronti dell’ex Atalanta, ancora una volta autore di una prova sottotono.

Con un allenatore normale #Koopmeiners partirebbe dalla panchina per un mese di fila #BrugesJuve — GianVand (@GianVand) January 21, 2025

Io non capisco si parla di #Valhovic e non di #Koopmeiners. Il secondo ad oggi non si è mai visto pero meglio andare sull’attaccante. Boh… #BruggeJuventus — Marco Piccari (@marcopiccari1) January 21, 2025

Partita oscena contro una squadretta. Due tiri in porta in croce. Male proprio stasera. Salvo #Mbangula che, ovviamente, viene tolto da migliore in campo mentre #Koopmeiners ha l’immunità parlamentare. Potevamo evitare gli spareggi e invece no si gioca così.#Juventus #Champions — 𝕲𝖎𝖆𝖒𝖕𝖎𝖊𝖙𝖗𝖔™ (@giampdisan) January 21, 2025

Contro un avversario mediocre torna la solita #Juventus grigia e inconcludente, a tratti persino brutta. Male in tanti, malissimo #Koopmeiners che adesso è un caso più di Duoglas Luiz e di Nico Gonzalez che almeno ha l’alibi di giocare fuori ruolo. I play off non possono bastare — Vittorio Oreggia (@vitoreggia62) January 21, 2025

#koopmeiners e #Motta avranno una relazione amorosa.

Un qualsiasi altro tecnico lo farebbe uscire per evitare al giocatore simili figuracce.

Un fantasma che gira per il campio.#BruggeJuventus — Franco TAR Zebrone (@FZebrone) January 21, 2025