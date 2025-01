Guaio per Italiano, problema muscolare e cambio anticipato

Brutte notizie in casa Bologna nel match di Champions League: esce dal campo in lacrime a causa dell’infortunio

Piove sul bagnato in casa Bologna nel match del Dall’Ara contro il Borussia Dortmund. Dopo il gol siglato da Guirassy su discusso calcio di rigore, i rossoblù perdono anche uno dei loro uomini migliori.

Nel tentativo di recuperare un pallone, Riccardo Orsolini ha infatti accusato un problema muscolare ed è stato costretto a dare forfait. Attorno al 35′, l’ala rossoblù, intento ad anticipare Ryerson per recuperare una palla vagante nella metà campo tedesca, ha accusato un problema muscolare alla coscia. Dopo lo scatto, Orsolini si è subito lasciato andare ad una smorfia di fastidio. Dopo pochi istanti ha chiesto il cambio.

Bologna-Borussia Dortmund, guaio Orsolini: fuori in lacrime

Il numero 7 è stato uno dei migliori nella formazione felsinea, rendendosi pericoloso in un paio di occasioni e sfiorando il pareggio con un gran tiro al volo.

Al suo posto Samuel Iling-Junior. Al momento dell’uscita dal campo, Orsolini si è seduto in panchina in lacrime, portandosi la maglia al volto. Non di certo un bel segnale per Italiano e il suo Bologna, che rischia di perdere il suo numero 7 per le prossime sfide. Il Bologna sarà impegnato sul campo dell’Empoli sabato sera, poi ospiterà il Como la settimana successiva. Nel mezzo l’ultima sfida di Champions League in programma a Lisbona contro lo Sporting CP e poi, ad inizio febbraio, i quarti di finale di Coppa Italia contro l’Atalanta.

Orsolini dovrà chiaramente sottoporsi ad esami strumentali, ma il rischio è che possa non essere a disposizione per questa serie di importanti match che vedranno impegnata la formazione rossoblù nelle prossime settimane.