Gran Gala del Calcio Femminile, il messaggio di Giada Greggi: “Anche noi meritiamo il meglio”

Le parole del tecnico della Roma Alessandro Spugna e della centrocampista giallorossa a margine della cerimonia dedicata ai premi per il calcio femminile

Si è tenuto questa sera al GHR Radisson Blue il Gran Gala del Calcio Femminile Adicosp, diventato ormai appuntamento principale per tutto questo movimento che sta acquisendo sempre maggior visibilità e importanza. E che ha richiamato anche la visita del presidente della Figc Gabriele Gravina, in procinto di essere rieletto il prossimo 3 febbraio. Tante giocatrici, ma anche atlete e sportive, tra le premiate con una forte presenza giallorossa come spesso è accaduto anche in passato. Ai microfoni di Calciomercato.it sono intervenuti il tecnico della Roma femminile – reduce dalla conquista della Supercoppa Italiana festeggiata anche all’Olimpico lo scorso venerdì nell’intervallo del match col Genoa – Alessandro Spugna e Giada Greggi. Insieme a loro anche la stella giallorossa Manuela Giugliano.

“Calcio femminile sempre più interessante e qualitativo? Questo fa enormemente piacere a tutti noi addetti ai lavori, il livello tecnico del nostro calcio si è alzato e ora il campionato italiano è bello da vedere. Ci sono più squadre che possono lottare per il titolo, è più difficile e c’è più equilibrio, è livellato verso l’alto. Era un obiettivo per tutti. Le donne quando entrano in campo spesso mandano il cuore oltre l’ostacolo più degli uomini? Hanno grande applicazione nel lavoro, lo dimostrano in allenamento e la partita è l’esame. La donna quando vuole ottenere qualcosa lotta fino alla fine e questo lo portano in campo. Questo piace a noi allenatori perché ci permette di lavorare sempre al massimo“, le parole di mister Spugna.

E poi sull’aspetto più difficile nell’allenare una squadra femminile: “Non è facile rispondere. Loro ricercano sempre questa assoluta perfezione, che alla fine non esiste ma esiste cercare l’eccellenza. Cercano di fare sempre più di quello che possono, da un lato è un bene dall’altro è un limite. Questo non è facile da gestire. Poi che loro non si facciano scivolare niente addosso è un’altra cosa difficile da gestire, ma l’applicazione è un grande pregio e su questo dobbiamo lavorare. In Italia stiamo crescendo, cerchiamo di avvicinare più gente possibile, dobbiamo fare ancora qualcosa per alzare il livello, perché altre nazioni sono avanti”.

Cosa può darvi la vittoria con la Juve? “Intanto la possibilità di accorciare in classifica, la cosa più importante, poi una spinta in più a livello mentale. Dobbiamo chiudere con la regular season e poi la poule scudetto. Sono tutti contri diretti, dovremo giocarli tutti come finali. Sette punti sono tanti da recuperare, c’è l’Inter, se giochiamo come con la Juve possiamo ancora dare fastidio. Il premio? Fa sempre molto piacere, ma va diviso con tutto lo staff e le persone che quotidianamente lavorano con me. Io sono qui ma dietro c’è un lavoro immendo, un percorso che stiamo facendo. La scorsa stagione è stata una cavalcata trionfare, ma anche quest’anno con qualche difficoltà abbiamo portato a casa un trofeo e siamo in lotta per gli altri due obiettivi. A volte lavori di più quando ci sono più difficoltà e la partita con la Juve dimostra quanto valore ci sia anche nel percorso di quest’anno”.

Roma femminile, Greggi: “Facciamo sacrifici come i ragazzi e meritiamo anche noi il meglio”

Poi parola a Giada Greggi, talento della Roma e della Nazionale premiata per il gol più bello: “Il calcio femminile in questi anni è cresciuto tantissimo, anche grazie alle calciatrici a livello internazionale, sta diventando sempre più bello, passionale e divertente. È migliorato tantissimo, perché ci stanno giustamente investendo tanto perché anche noi meritiamo il meglio, facciamo tanti sacrifici come i ragazzi, ci mettiamo passione e determinazione”.

C’è più attenzione mediatica. “I social fanno tantissimo, diffondono il calcio femminile e questo fa tantissimo. Messaggio ai giovani? Di continuare, sognare, si superano gli ostacoli, si va avanti e si matura, devono dare sempre il 100% e non fermarsi. La mia Roma? Io sono romana e romanista, darò sempre il mio contributo e tutta me stessa”.

La passerella di venerdì sera all’Olimpico. “Per me e le ragazze una emozione grandissima, la gente che ci applaude sotto la Sud, anche lo striscione non ce lo aspettavamo. E questo fa capire che siamo più seguite rispetto agli altri anni ed è sempre una grande emozione”.

Cosa vi è mancato fino ad ora in stagione? “Si possono incontrare degli ostacoli, succede a tutti, sono arrivate tante giocatrici, dobbiamo ritrovare il gruppo ma stiamo tornando. È ancora tutto da decidere ma noi metteremo sempre tutte noi stesse”.