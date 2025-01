DIRETTA Champions League, Atalanta-Sturm Graz | Segui la cronaca LIVE

Si torna in campo per la Champions League: la prima italiana a giocare in questo martedì è l’Atalanta di Gasperini

Dopo la cocente sconfitta in campionato contro il Napoli capolista di Antonio Conte, subito occasione di riscatto per l’Atalanta che, per la settima e penultima gara del calendario di Champions League, ospita lo Sturm Graz.

Nell’ultimo impegno europeo dei nerazzurri, guidati in panchina da Gian Piero Gasperini, prima di questa lunga sosta si è giocata la sfida contro i campioni in carica del Real Madrid di Carlo Ancelotti. Sconfitta a domicilio per i bergamaschi, 3-2 il risultato finale, in gol Charles De Ketelaere e Ademola Lookman per i padroni di casa. Di contro, gli austriaci del 40enne allenatore Juergen Saumel, sono stati battuti, quinta sconfitta in sei partite disputate nella massima competizione europea, lontano dalle mura amiche dal Lille di Jonathan David e compagni per 3-2. Gli orobici, adesso, si trovano in tredicesima posizione, a sole due dall’ottavo posto che significherebbe qualificazione diretta agli ottavi di finale. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match del ‘Gewiss Stadium’ di Bergamo.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA-STURM GRAZ

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Palestra, De Roon, Pasalic, Zappacosta; Brescianini; De Ketelaere, Retegui. All. Gasperini

STURM GRAZ (4-2-3-1): Scherpen; Aiwu, Geyrhofer, Wuthrich, Lavalee; Stankovic, Chukwuani; Yalcouye, Kiteishvili, Jatta; Boving. All. Saumel

CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE: Liverpool punti 18, Barcellona 15, Bayer Leverkusen 13, Aston Villa 13, Inter 13, Brest 13, Lilla 13, Borussia Dortmund 12, Bayern Monaco 12, Atletico Madrid 12, Milan 12, Atalanta 11, Juventus 11, Monaco 10, Benfica 10, Sporting CP 10, Club Brugge 10, Real Madrid 9, Celtic 9, Manchester City 8, Psv Eindhoven 8, Dinamo Zagabria 8, Paris Saint-Germain 7, Stoccarda 7, Shakhtar Donetsk 4, Sparta Praga 4, Sturm Graz 3, Girona 3, Stella Rossa 3, Salisburgo 3, Bologna 2, Lipsia 0, Slovan Bratislava 0, Young Boys 0

ARBITRO: Donatas Rumsas (Lituania)