DIRETTA Champions, Brugge-Juventus e Bologna-Borussia Dortmund: segui la cronaca LIVE

Calciomercato.it vi offre il match dello ‘Jan Breydel’ tra i nerazzurri di Hayen e i bianconeri di Motta e quello del ‘Dall’Ara’ tra i rossoblu di Italiano e i gialloneri di Sahin in tempo reale

La Juventus e il Bologna affrontano rispettivamente il Club Brugge e il Borussia Dortmund nella settima giornata della fase a girone unico di Champions League. Due sfide che potranno indirizzare molto il cammino europeo delle due squadre italiane che saranno dirette nell’ordine dal francese Bastien e dall’olandese Gozubuyuk.

Da un lato, allo stadio ‘Jan Breydel’, i bianconeri di Thiago Motta vogliono dare seguito al successo in Serie A contro il Milan di sabato scorso. L’obiettivo è quello di riprendere il discorso interrotto lo scorso anno con la vittoria ottenuta contro il Manchester City per provare a conquistare la qualificazione diretta agli ottavi di finale. I nerazzurri di Nick Hayen, che a loro volta vengono dal successo contro il Beerschot nel campionato belga dove occupano il secondo posto, puntano ai tre punti per operare il sorpasso in classifica proprio sulla Vecchia Signora. L’ultimo precedente ufficiale tra le due formazioni risale al settembre di venti anni fa, quando la Juve si impose con il risultato di 2-1 grazie ai gol di Nedved e Trezeguet.

Dall’altro lato, allo stadio ‘Renato Dall’Ara’, i rossoblu di Vincenzo Italiano vanno a caccia della prima vittoria nella massima competizione europea per club, dopo aver battuto il Monza in Serie A. Un successo che permetterebbe ai felsinei di restare ancora in corsa per il 24esimo posto che vale i playoff, anche se serviranno una serie di risultati ad incastri. I gialloneri di Nuri Sahin, che invece sono reduci da tre sconfitte di fila in Bundesliga e devono rinunciare allo squalificato Bensebaini, hanno bisogno di vincere per rientrare tra le prime otto. L’unico precedente tra le due squadre è una amichevole estiva del 2021, vinta 3-0 dai tedeschi. Entrambe le partite saranno trasmesse in tv su Sky Sport e saranno visibile in streaming sulla app di Now. Calciomercato.it vi offre i match tra Club Brugge e Juventus e tra Bologna e Borussia Dortmund live in tempo reale.

Probabili Formazioni Club Brugge-Juventus e Bologna-Borussia Dortmund

CLUB BRUGGE (4-2-3-1): Jackers; Sabbe, Ordonez, Mechele, De Cuyper; Onyedika, Jasari; Talbi, Vanaken, Tzolis; Jutgla. All. Hayen

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Savona, Gatti, Kalulu, McKennie; Locatelli, Thuram; Nico Gonzalez, Koopmeiners, Mbangula; Vlahovic. All. Thiago Motta

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Beukema, Lucumì, Miranda; Freuler, Ferguson; Orsolini, Odgaard, Dominguez; Castro. All. Italiano

BORUSSIA DORTMUND (4-2-3-1): Kobel; Ryerson, Emre Can, Schlotterbeck, Beier; Sabitzer, Nmecha; Duranville, Brandt, Gittens; Guirassy. All. Sahin

CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE: Liverpool punti 18, Barcellona 15, Arsenal 13, Bayer Leverkusen 13, Aston Villa 13, Inter 13, Brest 13, Lille 13, Borussia Dortmund 12, Bayern Monaco 12, Atletico Madrid 12, Milan 12, Juventus 11, Atalanta 11, Benfica 10, Monaco 10, Sporting CP 10, Feyenoord 10, Club Brugge 10, Real Madrid 9, Celtic 9, Manchester City 8, Psv Eindhoven 8, Dinamo Zagabria 8, Paris Saint-Germain 7, Stoccarda 7, Shakhtar Donetsk 4, Sparta Praga 4, Sturm Graz 3, Girona 3, Stella Rossa 3, Salisburgo 3, Bologna 2, Lipsia 0, Slovan Bratislava 0, Young Boys 0.

PROSSIMI IMPEGNI: Napoli-Juventus sabato 25 gennaio ore 18; Empoli-Bologna sabato 25 gennaio ore 20.45.