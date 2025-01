Bologna, vittoria storica. A Bruges invece vince la noia: pari per la Juve

Penultima giornata di Champions League con tante emozioni. Bianconeri fermati dal Club Brugge, mentre i rossoblù superano in rimonta il Borussia Dortmund

Come sempre la Champions League continua a regalare grandi emozioni. E dopo la vittoria dell’Atalanta, l’Italia può sorridere, soprattutto per quanto successo a Bologna.

I rossoblù conquistano la prima storica vittoria in Champions League, rimontando lo svantaggio contro il Borussia Dortmund. A Bruges invece vince la noia: pari a reti bianche strappato dalla Juventus in Belgio. Poche infatti le emozioni nella sfida che ha visto coinvolti gli uomini di Thiago Motta. Le squadre faticano a trovare gli spiragli giusti e a trovare occasioni: il primo tiro in porta arriva soltanto nei minuti finali. Un punto su cui c’è poco da recriminare per i bianconeri. Adesso la possibilità di qualificarsi tra le prime otto appare quasi impossibile.

Il Bologna invece scrive una pagina di storia. I rossoblù superano in rimonta il Borussia Dortmund e conquistano la prima vittoria di sempre in Champions League. Ad aprire le marcature è Guirassy, su dubbio calcio di rigore. Nella ripresa in due minuti cambia tutto: il neo-entrato Dallinga e l’altro subentrato Iling-Junior firmano la rimonta vincente. Tre punti storici per i rossoblù che però, complici le vittorie di Stoccarda e Psv sono automaticamente eliminati.

Club Brugge-Juventus e Bologna-Borussia Dortmund: tabellino e classifica

CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE: Liverpool* punti 21, Barcellona* 18, Atletico Madrid* 15, Atalanta* 14, Arsenal 13, Bayer Leverkusen* 13, Aston Villa* 13, Inter 13, Brest 13, Lilla* 13, Monaco* 13, Bayern Monaco 12, Borussia Dortmund* 12, Juventus* 12, Milan 12, Psv Eindhoven* 11, Club Brugge* 11, Benfica* 10, Sporting CP 10, Feyenoord 10, Stoccarda* 10, Real Madrid 9, Celtic 9, Manchester City 8, Dinamo Zagabria 8, Paris Saint-Germain 7, Bologna* 5, Shakhtar Donetsk 4, Sparta Praga 4, Sturm Graz* 3, Girona 3, Stella Rossa* 3, Salisburgo 3, Lipsia 0, Slovan Bratislava 0, Young Boys 0.

*una partita in più